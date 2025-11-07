السعودية تقلب الطاولة على المقيمين وتعلن تحديث شامل لرسوم تجديد الإقامة ابتداءً من الأحد القادم

تعُد رسوم تجديد الإقامة من أبرز الشروط التي يجب على الوافدين تنفيذها إذا أرادوا البقاء في السعودية والعمل فيها، وتختلف قيمة هذه الرسوم من شخص لآخر وفقاً للمهنة التي يعمل بها، وقد اتخذت الجهات المختصة في السعودية، ممثلة بالجوازات السعودية ووزارة الموارد البشرية، خلال السنوات الأخيرة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل في المملكة، ومنها تحديث رسوم تجديد الإقامة على بعض المهن.

تحديث رسوم تجديد الإقامة في السعودية

تحديث رسوم تجديد الإقامة في السعودية، يعد من القرارات القديمة التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، وقد تضمن رفع الرسوم بنسب متفاوته على بعض المهن، أما حاليًا لا يوجد أي قرار جديد بشأن تحديث رسوم تجديد الإقامة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت أخبار تتحدث عن قرار مرتقب يقضي بتحديث رسوم تجديد الإقامة ورفعها بنسبة 50%، لكن الجهات المختصة ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لم تعلن عن ذلك عبر مواقعها الرسمية أو حساباتها على السوشيال ميديا، وهو ما يؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 1447

بعد أن تبين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تحديث رسوم تجديد الإقامة في السعودية، فإن رسوم تجديد الإقامة لا زالت كما كانت في السابق ولا يوجد فيها أي تعديل، وهي كالآتي:

- رسوم تجديد العاملين في شركات خاصة، لمدة سنة، هي 650 ريال سعودي.

- رسوم تجديد المرافقين لمدة سنة هي 2000 ريال سعودي.

- رسوم تجديد العمالة المنزلية لمدة سنة هي 600 ريال سعودي.

- تجديد إقامة زوجة المقيم لمدة سنة هي 500 ريال سعودي.

- رسوم تجديد السائق الخاص لمدة سنة هي 600 ريال سعودي.

- رسوم تجديد إقامة المرافقين الذين يقل أعمارهم عن 20 عام تصل إلى 500 ريال سعودي.

- رسوم تجديد الإقامة المنتهية تصل إلى 800 ريال سعودي، لمهن الهندسة والمحاسبة. والمدة المحددة لانتهاء صلاحية الإقامة هي 90 يومًا، بعدها يتم فرض العقوبات التي تصل إلى الترحيل خارج المملكة.

غرامات التأخير عن تجديد الإقامة في السعودية

تعد رسوم تجديد الإقامة في السعودية من الأمور المهمة التي شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بها، وحددت عقوبات وغرامات مالية تفرض على المقيم عند التأخر عن تجديد الإقامة في الموعد المحدد، ويتم فرض الغرامات على المخالفين كالآتي:

• في المرة الأولى تكون الغرامة 500 ريال سعودي.

• في المرة الثانية تكون الغرامة 1000 ريال سعودي.

• في المرة الثالثة تكون الغرامة 1000 ريال سعودي.

• في المرة الرابعة يتم الترحيل من السعودية.

الخلاصة

رسوم تجديد الإقامة هي رسوم مالية تفرضها الحكومة السعودية على الوافدين عند تقديمهم طلب تجديد الإقامة في السعودية، ويجب على الوافدين من كافة الجنسيات الإلتزام بسداد الرسوم في موعدها المحدد حتى لا يتعرضوا للعقوبات النظامية التي تبدأ بغرامة مالية وتصل إلى الترحيل والابعاد النهائي من المملكة العربية السعودية.