دورة أثينا: ديوكوفيتش الى نصف النهائي وموزيتي يبقي على آماله بالتأهل الى تورينو

الرياص - اسماء السيد - اثينا : أبقى الإيطالي لورنتسو موزيتي على آماله في التأهل الى بطولة "أيه تي بي" الختامية عقب فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر 6 2 و6 4 الخميس ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة أثينا لكرة المضرب، برفقة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف اول في الدورة والخامس عالميا.

وجاء تأهل ديوكوفيتش بعد تغلبه على البرتغالي نونو بورجيش 7 6 (1/7) و6 4 في الدور ربع النهائي.

ويحتاج موزيتي، المصنّف تاسعا عالميا، للفوز بلقب دورة أثينا من أجل تجاوز الكندي فيليكس اوجيه الياسيم والتأهل على حسابه الى البطولة الختامية المقررة في تورينو الأسبوع المقبل.

وبمعزل عمّن سيتأهل بينهما في نهاية المطاف، فإنّه سيقع في مجموعة صعبة إلى جانب الإيطالي يانيك سينر المصنّف اول عالميا والألماني ألكسندر زفيريف والأميركي بن شيلتون.

ويلتقي موزيتي في دور الأربعة الأميركي سيباستيان كوردا الجمعة.

بدوره، حصد ديوكوفيتش فوزه الـ 200 في القاعات المغلقة بعد مواجهة استغرقت ساعة و44 دقيقة، ليضرب موعدا مع الألماني يانيك هانفمان المتأهل من التصفيات.

ويخوض الصربي البالغ 38 عاما الدورة رغم حسمه مشاركته في البطولة الختامية، حيث سيتنافس إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراس، الأميركي تايلور فريتس والأسترالي اليكس دي مينور.