جائزة البرازيل الكبرى: ماكلارين تُفضّل خسارة اللقب عن توجيه أي أوامر لسائقيها (براون)

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : قال زاك براون الرئيس التنفيذي لماكلارين الخميس إن فريقه يفضّل خسارة لقب بطولة العالم للفورمولا واحد عن فئة السائقين، عن إصدار أوامر لأحد سائقيه بغية ضمان اللقب.

وفي حديثه مع بودكاست "بيوند ذا غريد" المتخصص بالفورمولا واحد، قال براون إنه لا يمكنه التفكير في تفضيل سائق على آخر، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة اللقب لصالح سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات بفارق نقطة واحدة.

ومع بقاء 4 سباقات على نهاية الموسم وقبيل جائزة البرازيل الكبرى هذا الأسبوع، يتصدر البريطاني لاندو نوريس ترتيب بطولة العالم بفارق نقطة عن زميله الأسترالي اوسكار بياستري، فيما يتخلف فيرستابن المتألق في الآونة الأخيرة بفارق 36 نقطة في المركز الثالث.

وقال براون "لدينا سائقان يرغبان في الفوز ببطولة العالم".

وأضاف "نحن في وضع هجومي ولسنا في حالة دفاع. أفضّل أن نقول +لقد فعلنا أفضل ما نستطيع، وتعادل سائقانا بالنقاط، وفاز الآخر علينا بفارق نقطة واحدة+ على أي احتمال آخر".

وأردف "تخيل أن تخبر أحد سائقيك الآن، بينما يفصل بينهما نقطة واحدة +أعلم أن لديك حلم الفوز ببطولة العالم، لكننا قلبنا العملة ولن تحصل على الفرصة هذا العام+".

وجزم مؤكدا "انسوا الأمر. هذه ليست طريقة التسابق التي نتبعها".

وأعيد براون بالزمن الى الوراء وتحديدا الى أحداث الجولة الأخيرة في البرازيل في عام 2007، عندما تُوّج سائق فيراري كيمي رايكونن باللقب آنذاك، بفارق نقطة وحيدة عن سائقي ماكلارين، الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين والبريطاني لويس هاميلتون الذي كان يخوض موسمه الاول.

وكان هاميلتون يسير بثبات نحو إحراز اللقب بشكل لافت، إلا انه حصد نقطتين فقط في الجولتين الاخيرتين في الصين والبرازيل، فيما حصد ألونسو 14 ورايكونن 20 من خلال فوزه بالسباقين.

وأنهى رايكونن الموسم متصدرا بـ 110 نقاط أمام هاميلتون وألونسو المتساويين بـ 109.

وكان فيرستابن يتخلف بفارق 104 نقاط عن بياستري في آب/اغسطس الماضي، إلا انه سطّر عودة قوية بتحقيقه ثلاثة انتصارات، إضافة الى صعوده ثلاث مرات اخرى على منصة التتويج، كما حقق الفوز بسباق السبرينت مسجلا 134 نقطة في ستة سباقات ليقلص الفارق الى 36 نقطة فيما عانى ثنائي ماكلارين من تراجع وانعدام ثبات.

وخسر بياستري الذي هيمن على بطولة العالم حتى أيلول/سبتمبر، المركز الأول للمرة الاولى منذ نيسان/ابريل عقب فوز نوريس بسباق المكسيك قبل أسبوعين.