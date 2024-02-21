15 صورة لنجوم الفن في عزاء والدة ساندرا نشأت.. أبرزهم إلهام شاهين وعمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء وحضور عزاء السيدة أنطوانيت بصال والدة المخرجة ساندرا نشأت، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بكنيسة كيرلس بمصر الجديدة.

واستقبلت المخرجة ساندرا نشأت واجب العزاء في والدتها مساء اليوم، بحضور، عدد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، ريهام عبدالغفور، ماجد الكدواني، محمد رجب، أشرف زكي، وعمرو سعد، وعمرو مصطفى متولي، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، كارول سماحة.

ورحلت أنطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، عن عالمنا أول أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن المنتج الفني هاني عبدالله، أعلن الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

اقرأ أيضا..

مي عز الدين توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد حفل "ليالي سعودية مصرية"