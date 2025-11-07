قنصلية الإمارات تتضامن مع البوسنة والهرسك وتُعزّي في ضحايا حريق دار المسنين

ابوظبي - سيف اليزيد - سراييفو (وام، وكالات)

أعربت قنصلية دولة الإمارات في البوسنة والهرسك عن تضامنها مع البوسنة والهرسك الصديقة في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للمسنين بمدينة توزلا شمال البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت القنصلية عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، ولحكومة البوسنة والهرسك وشعبها الصديق، في هذا الحادث الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت الشرطة والنيابة العامة في البوسنة ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في دار للمسنين بمدينة توزلا إلى 11 شخصاً، مع إصابة نحو 30 آخرين.

واندلع الحريق في الطابق السابع من المبنى القديم الثلاثاء الماضي، لتتصاعد ألسنة اللهب والدخان من الطوابق العليا، ولم تتضح أسباب الحريق حتى الآن.

وتمكنت فرق الطوارئ من نقل الناجين من الطوابق العليا إلى طوابق أدنى، ويعاني بعض المصابين حالات حرجة.

ووفقاً لتصريحات من جاسمين حبول، نائب قائد فرقة الإطفاء في توزلا: «كان الوضع صعباً للغاية لأن الأمر يتعلق بأشخاص غير قادرين على الحركة، إذ يتم الإنقاذ والإجلاء في وقت واحد».