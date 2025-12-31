شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تنظم ورشة لتعزيز رفع المطالبات المالية إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أمانة محافظة جدة يوم أمس بمقرها الرئيس ورشة تعريفية لتمكين القطاعات المختلفة من استخدام المنصة الإلكترونية ورفع المطالبات المالية، وتوضيح آلية إدارة البيانات المالية عبر الواجهة الرقمية للأمانة.

وتناولت الورشة، التي نظمتها وكالة التحول الرقمي بالتعاون مع إدارة الإشراف على التحصيل والإدارة العامة للشؤون القانونية، التعريف بالواجهة الإلكترونية لإدارة القضايا، وشرح كيفية استخراج البيانات والمعلومات المتوفرة، وتمكين مستخدمي نظام الشاشة من رفع المطالبات المالية لكل قطاع بكفاءة ودقة عالية، بما يعزز سرعة الإجراءات ويحقق أقصى درجات الشفافية.

يذكر أن أمانة جدة تسعى إلى رفع مستوى كفاءة المستخدمين من منسوبيها، واستغلال الإمكانات التقنية بشكل كامل لدعم التحول الرقمي، وتحسين جودة الأداء المالي والإداري بما يخدم مصالح القطاعات والمستفيدين في محافظة جدة.