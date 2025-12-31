شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تنظم ورشة لتعزيز رفع المطالبات المالية إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناولت الورشة، التي نظمتها وكالة التحول الرقمي بالتعاون مع إدارة الإشراف على التحصيل والإدارة العامة للشؤون القانونية، التعريف بالواجهة الإلكترونية لإدارة القضايا، وشرح كيفية استخراج البيانات والمعلومات المتوفرة، وتمكين مستخدمي نظام الشاشة من رفع المطالبات المالية لكل قطاع بكفاءة ودقة عالية، بما يعزز سرعة الإجراءات ويحقق أقصى درجات الشفافية.
يذكر أن أمانة جدة تسعى إلى رفع مستوى كفاءة المستخدمين من منسوبيها، واستغلال الإمكانات التقنية بشكل كامل لدعم التحول الرقمي، وتحسين جودة الأداء المالي والإداري بما يخدم مصالح القطاعات والمستفيدين في محافظة جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تنظم ورشة لتعزيز رفع المطالبات المالية إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.