سهم تسلا يتراجع وسط توقعات بضعف المبيعات في الربع الرابع

انخفض سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد صدور توقعات بأن مبيعات الشركة الأمريكية من السيارات الكهربائية انخفضت في الربع السنوي الأخير من عام 2025.

ومن المتوقع أن تنخفض تسليمات شركة تسلا (TSLA.O) في الربع الرابع من العام، مع تراجع الطلب نتيجة فقدان الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة واشتداد المنافسة العالمية، وذلك رغم طرح الشركة نسخًا أرخص من سياراتها الكهربائية الأكثر مبيعًا.

ويأتي هذا التراجع عقب هبوط حاد في المبيعات خلال الربعين الأول والثاني من العام، عندما واجه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ردود فعل سلبية بسبب خطابه السياسي. وقد تلقت المبيعات في الربع الثالث دفعة مؤقتة، مع سعي المشترين إلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية قبل انتهائها في سبتمبر. ومع ذلك، من المرجح أن تسجل تسلا ثاني انخفاض سنوي متتالٍ في تسليمات السيارات، مع كون تراجع هذا العام أشد من العام السابق.

وفي أكتوبر، أطلقت تسلا نسخًا مبسطة من طرازي موديل Y (سيارة رياضية متعددة الاستخدامات) وموديل 3 (سيدان مدمجة) تحت اسم Standard. وستواجه هذه الطرازات منافسة من سيارات كهربائية منخفضة التكلفة تنتجها شركتا شيفروليه وفورد، من المتوقع طرحها في الأسواق خلال العامين المقبلين.

ويتوقع محللون أن تتعافى مبيعات تسلا العام المقبل، مع مساهمة نسخ Standard — التي يقل سعرها بنحو 5,000 دولارات عن الطرازات الأساسية السابقة — في مساعدة الشركة على الحفاظ على أحجام المبيعات في أوروبا وآسيا، حيث تواصل السيارات الكهربائية الصينية كسب حصة سوقية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة أرقام الإنتاج والتسليمات للربع الرابع وللسنة كاملة يوم الجمعة.

تضرر المبيعات في أميركا الشمالية وأوروبا

يرتكز قدر كبير من حماس المستثمرين تجاه تسلا على تحوّل ماسك نحو توسيع نشاط سيارات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي)، وإنتاج الروبوتات البشرية، وتحسين تقنيات القيادة الذاتية في سيارات الشركة. ومع ذلك، لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية تشكل جزءًا كبيرًا من إيراداتها الحالية.

ويتوقع أن تسلم تسلا 432,810 سيارة في ربع ديسمبر، بانخفاض يقارب 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لاستطلاع محللين أجرته منصة Visible Alpha. وفي إجماع آخر شمل 20 محللًا، أعدته تسلا ونُشر يوم الاثنين، يُتوقع تراجع أكبر بنسبة 15% إلى 422,850 سيارة.

وبحسب استطلاع Visible Alpha، من المتوقع أن تبلغ تسليمات تسلا للعام بأكمله نحو 1.65 مليون سيارة هذا العام، بانخفاض 7.8% عن العام السابق، ما يمثل ثاني تراجع سنوي متتالٍ.

وقال إديسون يو، محلل دويتشه بنك، في مذكرة، إن هذا الانخفاض سيكون مدفوعًا بشكل كبير بتراجع المبيعات في أميركا الشمالية وأوروبا.

ماسك قد يكون أكثر تركيزًا في 2026

لم يؤد تباطؤ المبيعات إلى كبح ارتفاع سعر سهم الشركة. فقد ارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 14% هذا العام، ما عزز ثروة ماسك. وفي ظل الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب إدارته ذراعًا معنيًا بخفض التكاليف في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار ماسك إلى أنه سيعيد تركيزه على أعماله.

ومهّد حكم قضائي حديث الطريق أمام ماسك لاستعادة حزمة تعويضات من تسلا كانت قد أُبطلت من قبل محكمة في ولاية ديلاوير. كما وافق المساهمون في نوفمبر على حزمة تعويضات جديدة قد تصل قيمتها إلى نحو 878 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، لصالح أغنى رجل في العالم.

ويُعد تحقيق تسليم 20 مليون سيارة إجمالًا هدفًا رئيسيًا مرتبطًا بتلك الحزمة، إلى جانب معالم أخرى تشمل توسيع نشاط سيارات الروبوتاكسي، ومبيعات الروبوتات، والقيمة السوقية للشركة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم تسلا في تمام الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 453.7 دولار.