تكنولوجيا: مسؤول في مايكروسوفت يحسم الجدل حول إطلاق ألعاب Xbox على PS5 من اليوم الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مسؤول في مايكروسوفت عن ملامح استراتيجية الشركة الجديدة بخصوص إطلاق ألعاب Xbox على المنصات المنافسة، وذلك بعد إعلان ظهور Fable على عدة منصات هذا الخريف، في الوقت الذي ستنطلق فيه Forza Horizon 6 كحصرية مؤقتة لأجهزة Xbox قبل وصولها لاحقًا إلى PS5.

وأوضح كريغ دنكان، رئيس Xbox، في حديثه مع GamesRadar أن الهدف الأساسي لمايكروسوفت هو إيصال ألعابها إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين، مشيرًا إلى أن نقل عناوين مثل Sea of Thieves وForza Horizon 5 إلى بلايستيشن ساهم بشكل واضح في توسيع قاعدة المستخدمين.

ومع ذلك، أكد في الوقت نفسه أن بعض المشاريع لا تزال تحصل على إطلاق حصري مؤقت على Xbox، حتى مع بداية عام 2026.

وأضاف دنكان أن قرارات الإطلاق لا تعتمد على سياسة ثابتة، بل تتأثر بعدة عوامل، أبرزها موارد فرق التطوير والوقت المطلوب لتحسين الأداء على كل منصة. وأشار إلى أن بعض الأجهزة، مثل وحدة تحكم DualSense الخاصة بـ PS5، تتطلب تعديلات إضافية للاستفادة من ميزات الاهتزاز المتقدمة، ما قد يؤدي إلى تأخير الإصدارات على منصات معينة.

ومن ناحية أخرى، لمّح إلى أن مايكروسوفت قد تحتفظ ببعض العناوين كحصرية مؤقتة لدعم خدماتها، وعلى رأسها Game Pass، خاصة في ألعاب كبيرة مثل Forza Horizon 6 وFable التي تشرف على تطويرهما Playground Games. وأكد أن الشركة ستواصل اتباع سياسة “المرونة في الاختيار”، بحيث يتم أحيانًا إعطاء الأولوية للحاسب الشخصي، وأحيانًا أخرى لأجهزة الألعاب المنزلية.

ورغم هذه التصريحات، لا تزال الرؤية غير واضحة بشكل كامل بالنسبة للجمهور، خاصة بعد قيام مايكروسوفت خلال عام 2025 بإطلاق ستة عناوين حصرية سابقًا على PS5. ويبدو أن هذا الرقم مرشح للزيادة، بينما يبقى سؤال انتهاء الحصريات المؤقتة بالكامل مفتوحًا حتى الآن.

المصدر