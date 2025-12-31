طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادةً وشعباً والمقيمين على أرضها بمناسبة العام الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الإمارات قيادةً وشعباً والمقيمين على أرضها بخير بمناسبة العام الجديد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « نودع عاماً حافلاً بالإنجازات ونستقبل عاماً جديداً، تواصل فيه دولة الإمارات مسيرة الازدهار والتقدم، وتحقيق المزيد من الريادة في مختلف أوجه الحياة، بحكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الملهمة، وبروح شعبنا الإيجابية وفكره المتجدد».

وأضاف سموه: « كل عام ودولة الإمارات قيادةً وشعباً، والمقيمين على أرضها بخير، وأطيب الأمنيات لشعوب العالم بعام يسوده السلام والاستقرار».