فريق طلابي من جامعة الملك عبدالعزيز يحصد المركز الأول في هاكاثون "البرمجيات الحرة 2025" بابتكار "سحابي"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فريق فريق طلابي من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الأول في هاكاثون البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر Saudi Open Source 2025، الذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، عن مشروعهم الابتكاري "سحابي"، وذلك في الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، بإشراف إدارة التحول الرقمي.

ويستخدم ابتكار "سحابي" تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم وتحسين عملية ترحيل التطبيقات الحكومية إلى السحابة، حيث تقوم الأداة بتحليل الكود المصدري للتطبيقات باستخدام تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بأفضل استراتيجية ترحيل وفق نموذج (6 R’s) مع ضمان التوافق مع اللوائح الوطنية (DGA/NCA).

وتوفر الأداة تشات بوت ذكي يتيح لموظفي الجهات الحكومية التفاعل معها وطرح الأسئلة وفهم وضع تطبيقاتهم ومخاطرها وتوصيات الترحيل بشكل مبسط، إلى جانب لوحة تحكم مرئية ومنظمة تعرض تحليلاً شاملاً لحالة الكود ومستوى الجاهزية للترحيل، مما يسرّع عملية اتخاذ القرار ويقلل المخاطر والتكاليف، ويسهم في بناء قدرات وطنية في حلول الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر.

ويتكون الفريق الفائز من الطالبات نورة علي القحطاني، وعايشة هادي العجمي، ونجود لأحمد الجغثمي، وماثر معيض الرزقي، وأشرف على الفريق الأستاذة هند بنت سليمان الكشي.

ويعد الهاكاثون الأول من نوعه الذي يركّز على تطوير حلول حكومية مفتوحة المصدر، حيث تُقام المنافسات على مدى ثلاثة أيام ضمن مسارين، هما تطوير منتجات بديلة مفتوحة المصدر، وتطوير منتجات حكومية مفتوحة المصدر، وذلك بعد معسكر تدريبي افتراضي استمر أربعة أيام.