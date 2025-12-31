عاجل التعليم السعودية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في شهر رمضان 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:13 مساءً - وزارة التعليم في المملكة السعودية إحدى الوزارات الهامة التي تسعى دائما إلى التجديد المستمر، وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية والنهوض بها إلى المستويات العليا لمنافسة الدول الرائدة في مجال التعليم، وكما نعلم أن الوزارة ما بين الفترة والثانية تقوم بإصدار عدة قرارات بهدف الارتقاء إلى الأفضل، وآخر القرارات التي سعت لها الوزارة هو تطبيق نظام جديد، من حيث تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول، ونظراً إلى قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني تم انتشار عدة قرارات تشير إلى تعطيل الدراسة في شهر رمضان، ومع تداول هذا الخبر بكثرة، كان على الوزارة أن تقوم بالرد على تلك الأخبار من حيث تأكيدها أو نفيها.

حقيقة تعطيل الدراسة في شهر رمضان في السعودية

منذ أن تم تداول الأخبار التي تخص تعطيل الدراسة في شهر رمضان المقرر له في الثالث من العام الميلادي وبالتحديد هو شهر مارس، كان على الوزارة أن تقوم بتوضيح حقيقة الأمر، وأكدت أن الدراسة ستستمر في شهر رمضان، ولكن سيتم تخفيض عدد الساعات اليومي، ومن المقرر أن يقل ساعة أو ساعة ونصف ولا توجد أي نية لتعطيل الدراسة لأي مرحلة تعليمية سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بجانب الجامعات، على أن تستمر الدراسة حتى يوم 22 من الشهر، ومن المقرر أن يتم إعطاء إجازة لكافة الطلاب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونظرا إلى الأخبار المتداولة سوف تحرص الوزارة على التصدي لكافة الأخبار الكاذبة.

متى موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1447

نظرا إلى اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني ومن ثم البدء في الامتحانات، من المقرر أن يتم إعطاء إجازة للطلاب قدرها أسبوعين أي تقدر 14 يوما، وعقب إنتهاء الإجازة سيتم استكمال الدراسة مرة أخرى للبدء في الفصل الدراسي الثالث وهو الفصل الأخير من العام الدراسي، لذا سيكون اليوم الأول في الفصل الدراسي الثالث الموافق 12 من شهر مارس لعام 2026، بالنسبة إلى الإجازة الأولى التي تصادف الفصل الدراسي الثالث ستكون إجازة عيد الفطر وقدرها 14 يوما، وعقب انتهاء الإجازة سيتم استكمال الدراسة مرة أخرى.