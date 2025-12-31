شكرا لقرائتكم خبر "ضوء المنتدى السعودي للإعلام" تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق المنتدى السعودي للإعلام 2026، بحضور رئيس المنتدى السعودي للإعلام الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، لقاءًا جديدًا من لقاءات مبادرة "ضوء المنتدى السعودي للإعلام"، بعنوان "القصيم تحكي: كيف يعيد الإعلام اكتشاف الريف والاقتصاد المحلي"، في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، غداً (الأربعاء) ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بالشراكة مع جامعة القصيم ممثلة في قسم الإعلام والاتصال.

ويشارك في اللقاء كلٍ من محمد الحنايا الأمين العام للغرفة التجارية بمنطقة القصيم، وعبد العزيز التويجري رئيس شركه هضيم للتمور ورئيس اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة، وعبد العزيز المهوس مالك منتجع عسيب ومستثمر في القطاع السياحي، فيما يديرها بندر الرشودي الصحفي والمحاضر في قسم الإعلام والاتصال بجامعة القصيم.

ويناقش اللقاء محاور دور الإعلام في إبراز المزايا النسبية في منطقة القصيم، والإعلام كأداة لإعادة تعريف الريف من مساحة إنتاج إلى مساحة فرص، والتكامل بين الإعلام، ورواد الأعمال، والجهات الاقتصادية في صناعة سردية مستدامة تعزز الانتماء المحلي وتدعم الاقتصاد المجتمعي.

وتستهدف المبادرة التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام، وتعزيز حضوره المجتمعي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تنظيم لقاءات إعلامية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تُناقش خلالها موضوعات إعلامية ترتبط

باهتمامات كل منطقة، بما يسهم في زيادة التفاعل المجتمعي مع المنتدى ويرسخ حضوره في المشهد الإعلامي المحلي.

وتتضمن أهداف المبادرة تعزيز معرفة المجتمع بأدوار المنتدى وتأثيره، وفتح حوارات إعلامية محلية تعكس احتياجات واهتمامات كل منطقة، وخلق ارتباط بين المنتدى السعودي للإعلام والمجتمع المحلي في مختلف المناطق، وتوسيع قاعدة التفاعل المجتمعي مع المنتدى تمهيدًا لنسخته القادمة، وإبراز التنوع الإعلامي في المملكة.

وتشمل الفئات المستهدفة من المبادرة، المهتمون في المجال الإعلامي، وطلبة كليات وأقسام الإعلام، والعاملين في القطاع الإعلامي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والمؤسسات الإعلامية.

ويُعد المنتدى السعودي للإعلام منصة إعلامية رائدة تستقطب سنويًا صناع الإعلام وصناع القرار، ويهدف إلى استكشاف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي ويستضيف المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات في المجال الإعلامي لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع، وسبل مواكبته لعالم سريع التحول - وذلك تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".

وتُعقد النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، متضمنة أكثر من 100 جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على 300 متحدث، مما يجعل المنتدى حدثًا محوريًا ضمن عام التحوّل الإعلامي، ويعكس هذا الحدث البارز المشهد الثقافي والتنموي الديناميكي في المملكة العربية السعودية، الذي يتميز بازدهار الفعاليات المتخصصة وروح الانفتاح، التي ترحب بالأصوات العالمية، داعية إياهم للتفاعل والتعرف بشكل أعمق على الثقافة السعودية العريقة والراسخة.

ونظم المنتدى السعودي للإعلام أولى لقاءات مبادرة "ضوء المنتدى السعودي للإعلام" بعنوان "الأحساء واليونسكو.. كيف يوثق الإعلام ذاكرة المكان وأصالته؟"، في قصر إبراهيم الأثري بمدينة الأحساء، بالشراكة مع جامعة الملك فيصل وهيئة تطوير الأحساء.

يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام أطلق عدداً من المبادرات النوعية، التي تركز على تمكين المواهب الشابة، وبناء الشراكات، وتطوير المحتوى الإعلامي باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ومنها مبادرة "Saudi MIB" في مجال التقنية والمحتوى بالتعاون مع "سدايا"، ومبادرة "سفراء الإعلام" لاحتضان طلاب الإعلام، ومبادرة " SMF GROW UP"، التي تهدف إلى تمكين الشركات الإعلامية الناشئة ودعمها ماليًا ومعرفيًا لتطوير مشاريعها وتحويل أفكارها إلى نماذج عمل قابلة للنمو والاستدامة، ومبادرة غرفة العصف التي تهدف إلى إطلاق مواهب إعلامية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ، ومبادرة SMF Connect وهي منصة إعلامية تعزز الحوار بين الثقافات وتوسع نطاق التواصل الإعلامي عالميًا وتدعم تبادل الخبرات ومواكبة التحولات الحديثة في صناعة الإعلام.