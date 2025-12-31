الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - مفاجأة سارة … وزارة الموارد البشرية تعلن عن تكفلها الكامل بسداد فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يعتبر مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من الأسر البسيطة في المملكة العربية السعودية، والتى تقوم وزارة الموارد البشرية باستهدافها من خلال تقديم الخدمات والبرامج المدعمة.

وتتضمن تلك الخدمات المقدمة لهذه الأسر هي سداد فواتير الكهرباء للضمان الاجتماعي المطور، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن تكفلها الكامل بسداد فواتير الكهرباء عن المواطنين المستفيدين من البرنامج.

ويتم ذلك من خلال تقديم الدعم الشهري، حيث هذا الدعم متاح لجميع المستفيدين المستحقين، ويبلغ قيمة الدعم الخاص بالكهرباء من 74 ريال إلى 334 ريال، مع تزويدها من خلال الدعم إضافي على الراتب الأساسي، حيث تقدر حسب عدد أفراد الأسرة.

وقام المسؤولون عبر تصريحاتهم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور عن كيفية تسجيل فاتورة الكهرباء في البرنامج مع تسديد الفواتير، وتتمثل في الخطوات التالية:

الذهاب إلى تطبيق أو بنك لتسديد من خلاله من أجل الحصول على دعم الضمان.

اضغط على خانة خدمة تسديد الفواتير، ثم ادخل على موقع الشركة السعودية للكهرباء عبر الرابط.

اختيار الحساب المراد تسديد فاتورته.

اضغط على خانة فاتورة ثم حدد المبلغ المطلوبة.

والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتقديم هذه الخدمات من أجل تحسين الحالة المعيشية للأسر ولكي يتمكنوا من تعزيز الاستقلال المادي لديهم، وتتمثل أهم هذه الخدمات التى تعزز جودة الحياة لدي مستفيدي الضمان الاجتماعي في الآتي: