الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اجباري؟.. سنوضح لك

هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اجباري؟ وما هي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟ برنامج الضمان الاجتماعي المطور من البرامج التي توفر الدعم المالي بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجًا، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنبين لكم بشكل مفصل هل التسجيل بالضمان الاجتماعي إجباري.

هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اجباري

التسجيل في الضمان الاجتماعي ليس إجباريًا على المواطنين، إذ يمكن للمواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المالي المقدم من الضمان الاجتماعي التسجيل بهذا البرنامج في حال استيفاء الشروط التي تم وضعها من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح لكم خلال النقاط الآتية كافة شروط الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور:

لا بد أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

يستثنى من شرط الجنسية مجموعة من الفئات، وهم: زوجة المواطن السعودي، أرملة أو مطلقة المواطن السعودي ولكن يجب أن يكون لديها أبناء منه، أبناء المطلقة أو الأرملة من رجل أجنبي، وحاملي بطاقات التنقل من الأرامل ذوات الأيتام، وذوي الإعاقة.

يشترط على المتقدم الإقامة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، أيّ لا تزيد مدة السفر خلال المملكة عن ثلاثة أشهر خلال الاثنتي عشر شهرًا قبل التقديم.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عامًا.

من الضروري ألا يكون المتقدم مقيمًا في أحد مراكز الإيواء بشكل دائم.

ينبغي ألا يكون المتقدم مسجونًا في أحد السجون السعودية.

يفترض ألا يكون للمتقدم أيّ أملاك أو أصول أو ثروات ذات قيمة عالية.

من الضروري ألا تتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

يجب على المتقدم أن يلتزم بالخطة التأهيلية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية.

من الضروري ألا يتم تقديم أيّ معلومات خاطئة أو مستندات مزورة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للفرد الذي استوفى كافة الشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قمّ بالولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية “من هنا”. انقر على أيقونة “تسجيل جديد”. اكتب كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات الفارغة مثل: رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور، ورمز التحقق المرئي. قم بالضغط على علامة التبويب “تسجيل”. دوّن رمز التحقق المرئي المرسل في رسالة نصية عبر الجوال الخاص بك. انقر على زر “توثيق”. اضغط على علامة التبويب “الملف الموحد”. أدخل كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات الفارغة. انقر على زر “تكوين المنزل”. قم بتسجيل كافة البيانات التي تتعلق بالعنوان الوطني الخاص بالمنزل المراد إضافته. اضغط على علامة التبويب “البرامج”. انقر على زر “تقديم”، وذلك عند برنامج مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي. قمّ بإضافة المنازل المراد إضافتهم بالبرنامج. قمّ بإسناد التابعين في الضمان الاجتماعي. تعهد بصحة كافة البيانات المدخلة. اضغط على علامة التبويب “تقديم الطلب”.

هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اجباري، هذا ما تم الإجابة عنه بشكل مفصل من خلال الفقرات السابقة، كما تم توضيح شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.