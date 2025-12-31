الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - هل نزل حساب المواطن اليوم؟ طريقة الاستعلام عن نزول حساب المواطن والمبالغ المستحقة

يرغب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن راتبهم في حساب المواطن لذا يتسألون هل نزل حساب المواطن اليوم؟ وما هي طريقة الاستعلام عن نزول حساب المواطن والمبالغ المستحقة قد تم الإعلان عن كل هذه التفاصيل من خلال صفحة حساب المواطن على منصة أكس ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض متى ينزل حساب المواطن فى البنوك؟

بعد كم يوم ينزل حساب المواطن؟

إن حساب المواطن من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية، وقد تم تحديد تفاصيل الدفعة رقم 71 على حساب المواطن في منصة اكس، إذ يتم إيداع الدعم الخاص بحساب المواطن لشهر أكتوبر مع الدعم الإضافي للمستفيدين بالدعم، وذلك في يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2026م.

طريقة الاستعلام عن نزول حساب المواطن

من الممكن أن يقوم المواطن المستفيد من برنامج حساب المواطن من الاستعلام عن الأهلية والدفعات المستحقة في برنامج دعم حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة حساب المواطن “من هنا“. سجل الدخول ثم قم بدراسة الأهلية. بعد إدراج البيانات المطلوبة تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالحساب.

طريقة استعمال الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

يمكن للمواطن التعرف على المبلغ التقديري الذي سيقدم لأسرته في حساب المواطن من خلال خاصية الحاسبة التقديرية عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة حساب المواطن “من هنا“. سجل الدخول ثم قم بالضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية. حدد سواء كنت مستقل أم رب أسرة. أجب عن الأسئلة التي تعرضها لك المنصة. اضغط على حساب. تظهر لك كافة البيانات المطلوبة.

من المهم أن يقوم المواطن بالتعرف على آخر مستجدات برنامج الدعم الذي يستفيد منه كي يضمن أنه لن يتعرض لإيقاف هذا الدعم، بسبب عدم توافر الشروط التي تساعد على دوام الاستفادة منه مثل تحديث البيانات بشكل دوري، والقيام بالالتزام بمخطط إدارة البرنامج لتدريب وتطوير مهارات المستفيد.