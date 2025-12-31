الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية التسجيل في النقل المدرسي بالخطوات عبر نظام نور 1447 وكيفية سداد رسوم النقل

كيفية التسجيل في النقل المدرسي بالخطوات عبر نظام نور 1447 وكيفية سداد رسوم النقل

يعتبر التسجيل في النقل المدرسي من أهم الخدمات المهمة التي يتساءل عنها الكثير من الطلاب السعوديين وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية حيث تساعد هذه الخدمة في نقل الطلاب من وإلى المدارس المختلفة بطرق آمنة وموثوقة فيمكن القيام بتسجيل الدخول لولي الأمر عبر البوابة التعليمية بالإضافة إلى إمكانية متابعة أداء طفله والتواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة ، يعتبر التسجيل في النقل المدرسي من أسهل الخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين فهي تقدم بشكل إلكتروني عن طريق مجموعة من الخطوات المتبعة البسيطة وقد صرحت وزارة التعليم السعودية في المصاريف الخاصة بالنقل المدرسي لهذا العام والتي بلغت قيمتها حوالي 200 ريال سعودي ويمكن القيام بتسديد هذه الرسوم الإلكترونية وقامت الوزارة بتأكيد أن الأفراد المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطور وسوف يتم إعفائهم من رسوم النقل المدرسي لمساعدتهم في تخفيف العبء على الأسر السعودية.

ما هي خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1447

يمكن القيام بالتسجيل في النقل المدرسي الإلكترونية من خلال هذه الخطوات:

يقوم الشخص المتقدم بتسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور.

سوف تصل رسالة نصية على رقم الجوال تتضمن رقم التحقق فيقوم بإدخال واضغط على متابعة.

ثم يتوجه إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور ويضغط على النقل المدرسي.

ينقر على خدمة طلب النقل المدرسي للعام القادم المحدود ثم يضغط على طلب نقل.

يقوم المتقدم بقراءة كافة الشروط والأحكام بعناية قبل الضغط على موافق وسوف يظهر له اسم الطالب الذي يريد طلب نقل مدرسي.

يقوم بكتابة كافة البيانات اللازمة المطلوبة منه المتعلقة ولي الأمر والطالب .

يضغط على الموافقة على التعهد بصحة هذه البيانات التي تم تسجيلها.

ثم يقوم بالضغط علي تقديم الطلب.

كيفية القيام بتسديد رسوم النقل المدرسي

أتاحت وزارة التعليم السعودية خدمة سداد الرسوم النقل المدرسي إلكترونياً بكل سهولة من خلال الآتي: