الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:03 مساءً

"عاجل" رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج بكل سهولة 1447
رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج بكل سهولة 1447, تسعى دائمًا المملكة العربية السعودية إلى توفير كافة الإحتياجات الخاصة بأبنائها، وتعمل دائمًا لخدمة وراحة مواطنيها. منذ إنتشار فيروس كورونا المستجد في بداية عام 2020، تأثرت الكثير من الدول العربية والأجنبية جراء اتخاذ الإجراءات الإحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا. كانت المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تأثرًا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل وقف الطيران من وإلى المملكة العربية السعودية، إلغاء رحلات العمرة، إلغاء رحلات الحج.
ما هي حملة الراجحي للحج لعام 1447؟
حملة الراجحي للحج هي واحد من أهم وأشهر المؤسسات الخيرية السعودية، التي تعمل دائمًا على توفير كافة إحتياجات الفقراء والمحتاجين، وتقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن. تأسست هذه المؤسسة الخيرية على يد ابناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله، وتعمل المؤسسة الخيرية على توفير كافة الإحتياجات للمقدمين، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.
شروط التسجيل في حمله الراجحي للحج لعام 1447
- يجب أن يكون الشخص المتقدم، لم يقم بالحج مسبقًا.
- يجب أن لا يتجاوز عمر الشخص المتقدم عن 55 عامًا.
- أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- أن يكون مقتدر بدنيًا؛ لتحمل شقاء مناسك الحج.
كيفية التسجيل في حمله الراجحي للحج لعام 1447
يقوم الشخص الراغب في الحصول على حمله الراجحي للحج لعام 1447 بالدخول على موقع الراجحي، والقيام بتسجيل البيانات المطلوبة من اسم وسن ومعلومات شخصية يطلبها الموقع، وفي حالة توافر كل الشروط الخاصة بحملة الراجحي، سوف تحصل على رحلة حج مجانية من هذه المؤسسة الخيرية العظيمة لهذا العام.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1447
- تقديم صورة شخصية مقاس معين 4*6
- الرقم الجوال الخاص للمتقدم بالطلب.
- صورة لكارت العائلة الأمامي.
- صورة للكارت الخلفي للعوائل.
- صورة من الشهادة الطبية
خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج:
- يمكن لجميع الراغبين في معرفة خطوات التسجيل لحدث الراجحي للحج عام 2026 التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة واتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع أحداث الراجحي للحصول على فعاليات الحج المجانية للحجاج.
- ستظهر صفحة تتضمن كلمة تسجيل دخول الحاج.
- الخطوة الثالثة، إذا كنت مواطنًا سعوديًا، فيجب عليك إدخال رقم الهوية الخاص بك، وإذا كنت تعيش في المملكة العربية السعودية، فيرجى ملء رقم الإقامة، ثم إدخال رقم هاتفك.
- أخيرًا، بالضغط على زر تسجيل الدخول، تكون قد أكملت تسجيلك في فعالية حج الراجحي المجانية.
• كيفية التسجيل لفعالية الحج المجانية وشروطها 2026
- شروط التسجيل لفعاليات الراجحي المجانية يجب أن يسافر مقدم الطلب لأول مرة، بشرط ألا يستطيع تحمل التكلفة.
- تقديم ما يثبت عدم قدرته على أداء فريضة الحج.
- أن يكون قادرا على أداء مناسك الحج.
- يجب ألا يقل عمره عن 25 عامًا، وإذا أراد أن يكون مصحوبًا كشخص بالغ، يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا. يجب عليه أيضًا تقديم نسخة من بطاقة عائلته ونموذج حملته، مع تذكر أن السفر يتم في حافلة مخصصة للحملة.
- الشرط الأخير الذي نذكره لك هو أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
أعلنت وزارة الحج والعمرة منذ وقت ليس بعيد موعد انتهاء موسم العمرة في عام 1447 هـ، وكل الحجاج من جميع دول الوطن العربي يرضون الجميع اشخاص, و أضافت وزارة الحج والعمرة، أنه من خلال التواصل مع الخارجية السعودية، فإن آخر موعد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة عمرة على الأراضي السعودية هو 15 شوال في كل عام هجري، حيث ينتهي موسم العمرة في 30 شوال المقبل، وفي حالة أخرى أكدت وزارة الحج أنه من الممكن الحصول على إذن لأداء العمرة خلال العشرة أيام الماضية بالنسبة للحجاج الذين لم يحصلوا على تصريح العمرة خلال الشهر الكريم، أعلنت المملكة العربية السعودية استئناف موسم العمرة بعد مراسم الحج، جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن وكيل رئيس شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد، وأكد المحيميد “جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا الإلكتروني”.
آخر موعد للحصول على تأشيرة العمرة
أكدت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد للتقديم على تأشيرة عمرة من خارج المملكة العربية السعودية، هو 15 شوال من كل عام هجري، وجاء ذلك من خلال الرد على استفسار من أحد المعتمرين قال فيه: «بالنسبة للمعتمرين ما هي الفترة المحددة لأداء العمرة؟»، كما جاء استفسار من آخر قال فيه: “متى آخر موعد للتقديم على تأشيرة عمرة من خارج المملكة؟».