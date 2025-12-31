الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار“عاجل” رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج بكل سهولة 1447

"عاجل" رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج بكل سهولة 1447

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج بكل سهولة 1447, تسعى دائمًا المملكة العربية السعودية إلى توفير كافة الإحتياجات الخاصة بأبنائها، وتعمل دائمًا لخدمة وراحة مواطنيها. منذ إنتشار فيروس كورونا المستجد في بداية عام 2020، تأثرت الكثير من الدول العربية والأجنبية جراء اتخاذ الإجراءات الإحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا. كانت المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تأثرًا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل وقف الطيران من وإلى المملكة العربية السعودية، إلغاء رحلات العمرة، إلغاء رحلات الحج.

ما هي حملة الراجحي للحج لعام 1447؟

حملة الراجحي للحج هي واحد من أهم وأشهر المؤسسات الخيرية السعودية، التي تعمل دائمًا على توفير كافة إحتياجات الفقراء والمحتاجين، وتقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن. تأسست هذه المؤسسة الخيرية على يد ابناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله، وتعمل المؤسسة الخيرية على توفير كافة الإحتياجات للمقدمين، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

شروط التسجيل في حمله الراجحي للحج لعام 1447

يجب أن يكون الشخص المتقدم، لم يقم بالحج مسبقًا.

يجب أن لا يتجاوز عمر الشخص المتقدم عن 55 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون مقتدر بدنيًا؛ لتحمل شقاء مناسك الحج.

كيفية التسجيل في حمله الراجحي للحج لعام 1447

يقوم الشخص الراغب في الحصول على حمله الراجحي للحج لعام 1447 بالدخول على موقع الراجحي، والقيام بتسجيل البيانات المطلوبة من اسم وسن ومعلومات شخصية يطلبها الموقع، وفي حالة توافر كل الشروط الخاصة بحملة الراجحي، سوف تحصل على رحلة حج مجانية من هذه المؤسسة الخيرية العظيمة لهذا العام.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1447

تقديم صورة شخصية مقاس معين 4*6

الرقم الجوال الخاص للمتقدم بالطلب.

صورة لكارت العائلة الأمامي.

صورة للكارت الخلفي للعوائل.

صورة من الشهادة الطبية

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج:

يمكن لجميع الراغبين في معرفة خطوات التسجيل لحدث الراجحي للحج عام 2026 التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع أحداث الراجحي للحصول على فعاليات الحج المجانية للحجاج.

ستظهر صفحة تتضمن كلمة تسجيل دخول الحاج.

الخطوة الثالثة، إذا كنت مواطنًا سعوديًا، فيجب عليك إدخال رقم الهوية الخاص بك، وإذا كنت تعيش في المملكة العربية السعودية، فيرجى ملء رقم الإقامة، ثم إدخال رقم هاتفك.

أخيرًا، بالضغط على زر تسجيل الدخول، تكون قد أكملت تسجيلك في فعالية حج الراجحي المجانية.

• كيفية التسجيل لفعالية الحج المجانية وشروطها 2026

شروط التسجيل لفعاليات الراجحي المجانية يجب أن يسافر مقدم الطلب لأول مرة، بشرط ألا يستطيع تحمل التكلفة.

تقديم ما يثبت عدم قدرته على أداء فريضة الحج.

أن يكون قادرا على أداء مناسك الحج.

يجب ألا يقل عمره عن 25 عامًا، وإذا أراد أن يكون مصحوبًا كشخص بالغ، يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا. يجب عليه أيضًا تقديم نسخة من بطاقة عائلته ونموذج حملته، مع تذكر أن السفر يتم في حافلة مخصصة للحملة.

الشرط الأخير الذي نذكره لك هو أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.