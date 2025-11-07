منصور بن محمد يزور معرض الشرق الأوسط للصيد 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات معرض الشرق الأوسط للصيد 2025 المقام في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، والذي يستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة وهواة ومحترفي الصيد من داخل الدولة وخارجها، وبحضور نخبة من أبرز العلامات التجارية في مجال الصيد والرماية والأنشطة الخارجية.

وأكد سموّه، أن تنظيم هذا الحدث في دبي يجسد مكانة الإمارة كمركز دولي للفعاليات والمعارض المتخصصة، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وبيئة داعمة للابتكار وصون التراث في آنٍ واحد.

وقال سموّه: «يعكس معرض الشرق الأوسط للصيد عمق الشغف العربي برياضة الصيد والرماية، ويؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث الأصيل بأساليب حديثة ومسؤولة».

وأضاف سموّه: «يعزز المعرض حضور دبي كوجهة تجمع بين الابتكار في تنظيم الفعاليات الدولية، والاهتمام بالإرث الثقافي الذي يشكل جزءاً من الهوية الوطنية. ونحن نعتز بأن تكون دبي المنصة التي تحتضن هذا التلاقي بين الأصالة والتجديد». وتفقّد سموّه خلال الزيارة، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية وأبرز المشاركات العالمية، وتوقف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند عدد من الأجنحة الوطنية التي تعرض منتجات إماراتية.

كما زار سموّه منصة «مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية»، ومنصات مجموعة من الشركات العالمية المعروفة في مجال منتجات وتجهيزات الصيد.