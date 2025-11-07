شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحرك صعودًا بفضل ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •البيانات الخاصة في الولايات المتحدة توضح ضعف سوق العمل

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتحرك صعودًا فوق حاجز 4,000 دولارًا للأونصة مرة أخرى ،بفضل الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



حيث أوضحت البيانات الاقتصادية الخاصة في الولايات المتحدة المزيد من الضعف في سوق العمل الأمريكي ،مما يعزز من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.9% إلى (4,011.60 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,977.19$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,971.58$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بسبب ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

يتداول مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته لهذا الأسبوع ،عاكسًا ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،مما يدعم أسعار المعادن و السلع المسعرة بالدولار الأمريكي.



ضعف أداء العملة الأمريكية يعاذ إلى أطول إغلاق حكومي على الإطلاق في الولايات المتحدة ،والذي قد يؤدي إلى المزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقعات أكبر اقتصاد في العالم .



أدى الجمود في الكونغرس إلى استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية ، مما أجبر المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص.



سوق العمل الأمريكي

مع تأجيل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، لجأ المتداولون إلى بيانات القطاع الخاص التي تُظهر أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر في قطاعي الحكومة والتجزئة.



كما أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في عمليات تسريح العمال المعلنة.



أشار بنك ويستباك في تقرير بحثي إلى أن "بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة عن تشالنجر تشير إلى ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف في الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل الأمريكي".



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 65% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب ،تصريحاتي مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،في ظل توقف البيانات الحكومة عن الاقتصاد الأمريكي.



توقعات حول أداء الذهب

قالت إستراتيجية السلع الأساسية فى بنك إيه إن زد "سوني كوماري": لا تزال بيانات الوظائف في القطاع الخاص تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولهذا السبب تتلقى أسعار الذهب بعض الدعم.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الخميس بنحو 1.72 طن ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,040.35 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يرتفع بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد - توقعات اليوم – 07-11-2025