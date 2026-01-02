تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر بطولة ماسترز السعودية للسهام ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن طرح تذاكر بطولة ماسترز السعودية للسهام ٢٠٢٦، التي تنطلق في ١٩ يناير ٢٠٢٦ ، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، من بينهم الهولندي مايكل فان جيروين، والانجليزيين ستيفن بونتينج، و لوك همفريز، و لوك ليتلر، والويلزي جيروين برايس.

وستُقام البطولة بنظام الإقصاء، حيث يلعب اللاعبون في جولات تتضمن “Best of 11 Legs” في الجولة الأولى وربع النهائي، و”Best of 13 Legs” في نصف النهائي، و “Best of 15 Legs” في ختام البطولة في النهائي بنفس النظام.

وتُقام البطولة على المسرح العالمي في منطقة بوليفارد سيتي خلال الفترة من ١٩ و ٢٠ يناير ٢٠٢٦، ويمكن حجز التذاكر للحضور ومتابعة البطولة عبر تطبيق Webook، من خلال الرابط: اضغط هنا

وتأتي البطولة تأكيدًا على مكانة موسم الرياض كوجهة ترفيهية عالمية رائدة تستقطب أبرز الأحداث والنجوم، ضمن جهود الموسم لتقديم تجارب استثنائية تجمع بين الترفيه والرياضة في أجواء فريدة تعزز من حضور الرياض على خارطة الفعاليات الدولية.