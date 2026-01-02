دوري أن بي أيه: فوز رابع تواليا لكل من هيت وروكتس

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : سجل نورمن باول 36 نقطة وقاد ميامي هيت إلى فوزه الرابع تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغلبه على متصدر المنطقة الشرقية ديترويت بيستونز 118 112 الخميس.

كما قاد كيفن دورانت فريقه هيوستن روكتس إلى انتصاره الرابع تواليا، وجاء على حساب فريقه السابق بروكلين نتس 120 96.

وتألق باول من خارج القوس بتسجيله سبع ثلاثيات، فيما أضاف المكسيكي الأصل خايمي خاكيس 19 نقطة من مقاعد البدلاء والكندي أندرو ويغينز 17 نقطة وبام أديبايو 15 مع 14 متابعة في الفوز التاسع عشر لهيت في 34 مباراة.

ومني بيستونز بهزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات والتاسعة هذا الموسم مقابل 25 فوزا، لكنه بقي في صدارة المنطقة الشرقية وصاحب ثاني أفضل سجل في الدوري خلف متصدر الغرب أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب (29 5).

وكان كايد كانينغهام أفضل لاعبي بيستونز بتسجيله 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

وفي المباراة الثانية، تألق دورانت ضد الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2019 حتى 2023، وأحرز 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف أمين تومسون 23 نقطة بعدما نجح في 10 من أصل 12 محاولة، ليلعب كل منهما دورا رئيسا في فوز روكتس على نتس 120 96.

كما ساهم التركي ألبيرين شينغون في الفوز الحادي والعشرين لروكتس بتسجيله 20 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، بينما كان كام توماس أفضل مسجل لبروكلين (10 21) بـ21 نقطة من مقاعد البدلاء.

وفي دالاس، تألق تايريس ماكسي مسجلا 34 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مضيفه مافريكس 123 108.

وبرز في صفوف سيكسرز أيضا الباهامسي في دجيه إدجكومب بتسجيله 23 نقطة، فيما ساهم جويل إمبيد بـ22 والبديل كوينتين غرايمز بـ19 نقطة (نجح في 7 من أصل 9 محاولات).

وقال غرايمز "كان عليّ أن أكون على سجيتي، أن أكون مشاكسا، في وضعية هجومية، أن أحاول مساعدة نفسي وزملائي".

وحقق سيكسرز فوزه الـ18 في 32 مباراة، محتلا المركز الخامس في المنطقة الشرقية، فيما تلقى مافريكس خسارته الرابعة تواليا والثالثة والعشرين هذا الموسم رغم جهود ماكس كريستي الذي سجل 18 نقطة.

ورأى غرايمز أن حظوظ سيكسرز قوية ليكون من أبرز المنافسين في الشرق مع عودة إمبيد من الإصابة وأداء بول جورج المشابه لأيامه الذهبية مع لوس أنجليس كليبرز.

وأضاف "نستعيد جويل بكامل قدراته، وبول يعود إلى المستوى الذي كان عليه مع كليبرز. بالتالي، طالما أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة ونواصل الانسجام مع بعضنا... أشعر أننا قادرون أن نكون من أفضل فرق الشرق بالتأكيد".

وسجل جايلن براون 29 نقطة مع 10 متابعات، ليقود بوسطن سلتيكس إلى الفوز على ساكرامنتو كينغز 120 106.

ونجح براون في 11 من أصل 25 محاولة، بينها واحدة فقط من أصل تسع من خارج القوس، قبل أن يخرج في أواخر الربع الأخير بسبب الأخطاء الشخصية.

ويعيش النجم الذي اختير أربع مرات لمباراة كل النجوم (أول ستار)، فترة جيدة، إذ سجل 20 نقطة أو أكثر في 12 من آخر 15 مباراة.

وأضاف بايتون بريتشارد 16 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة في الفوز الحادي والعشرين لسلتيكس في 33 مباراة.