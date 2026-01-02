«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

واصلت دولة الإمارات تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات الإيواء العاجلة للعائلات الفلسطينية المتضررة في قطاع غزة، جراء البرد القارس وتداعيات المنخفض الجوي.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على عشرات العائلات النازحة بالمخيمات والمناطق المتضررة، في البريج والمغازي وخان يونس، ضمن جهودها الإنسانية لدعم النازحين، ولتكون عوناً لهم في وقت يعيشون فيه أوضاعاً مأساوية.

وتقدم دولة الإمارات، منذ إطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، المساعدات الإنسانية، وتنفذ المشاريع الإغاثية في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية النازحة، في خطوة إنسانية تهدف من خلالها إلى مساندة الأشقاء في القطاع، والعمل على توفير مقومات الحياة الأساسية لهم، والتي يجدون صعوبة بالغة في توفيرها، نتيجة الحرب والنزوح من منازلهم، ومنع دخول المساعدات والمستلزمات الأساسية إليهم.

وأدت الأحوال الجوية السائدة واشتداد تأثير المنخفض الجوي، في مفاقمة معاناة النازحين هناك، حيث دمرت الرياح خيامهم، ووضعهم المنخفض أمام خطر الغرق والمرض، في ظل نقص الإمكانات، وغياب وسائل الحماية من البرد والأمطار.