عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة

بغداد - ياسين صفوان - بغداد: القلب النابض… ولكن ليس وحدها

لا تزال بغداد تمثل الثقل الأكبر من حيث حجم المبيعات وتنوع المعروض، بفضل الكثافة السكانية، عدد المعارض، وقوة الطلب على السيارات المستعملة والجديدة.

لكن في المقابل، بدأت المدن الأخرى تسحب جزءاً متزايداً من هذا الزخم، مدفوعة بعوامل محلية خاصة بكل منطقة.

أربيل: السوق الأسرع نمواً

تُعد أربيل اليوم من أكثر المدن نمواً في قطاع السيارات، وذلك لعدة أسباب:

- استقرار نسبي في السوق مقارنة بمدن أخرى.

- ارتفاع الطلب على السيارات الحديثة والـSUV.

- قوة الوكالات الرسمية وانتشار صالات عرض منظمة.

كذلك يميل المستهلك في إربيل إلى السيارات ذات التجهيز العالي والعلامات الكورية والصينية الحديثة، مع اهتمام متزايد بخدمات ما بعد البيع.

البصرة: الطلب العملي والاقتصادي

الى جانب بغداد وإربيل، تبرز ايضاً مدينة البصرة حيث يتشكل الطلب وفق طبيعة مختلفة:

- حرارة مرتفعة تتطلب مكيفات قوية وأنظمة تبريد فعّالة.

- إستخدام مكثف للسيارة في التنقل والعمل.

- إهتمام أكبر بالسيارات العملية والاقتصادية في الوقود.

لهذا، تنتشر سيارات السيدان الاقتصادية، الـSUV المتوسطة، والسيارات الهجينة بشكل متزايد، خاصة لدى العاملين في القطاعات النفطية والخدمية.