انت الان تتابع خبر ‏النزاهة تنفي ترشيح رئيسها لمنصب رئيس مجلس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ما جرى تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ترشيح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، لرئاسة مجلس الوزراء، عار عن الصحة".وأضاف ان "هذه الأنباء غير دقيقة، ولا يوجد أي طرح رسمي أو تداول سياسي لاسم اللامي في هذا السياق"، مشدداً الى أن "ما يُنشر بهذا الشأن لا يعدو كونه معلومات غير صحيحة وبعيدة عن الدقة".