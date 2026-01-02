بطولة فرنسا: ديربي في العاصمة وبويّل يستهل مهامه مع نيس

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : تشهد المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم ديربي العاصمة بين باريس سان جرمان حامل اللقب وباريس أف سي الاحد، في حين يستهل كلود بويّل مهامه الفنية مع نيس بمواجهة ضيفه ستراسبورغ، ويستقبل موناكو ضيفه ليون السبت في اقوى المباريات.

ويبدأ لنس المتصدر برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن سان جرمان، العام الجديد بمواجهة ضيفه تولوز الثامن (23 نقطة) الجمعة، ساعيا لتحقيق فوزه السابع تواليا.

وأمضى لنس عطلة الأعياد في المركز الاول، وهو يعوّل على الوافد الجديد أودسون إدوارد، رابع هدافي "ليغ1" برصيد 7 أهداف في 13 مباراة، لمواصلة ضغوطاته على سان جرمان.

اول ديربي منذ 48 عاما

في المقابل، يخوض نادي العاصمة بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي الديربي بمواجهة باريس أف سي الرابع عشر على ملعب "بارك دي برانس"، حيث يُتوقع حضور ألف مشجع من النادي المجاور في أول مواجهة بين الفريقين منذ 48 عاما، وتحديدا منذ موسم 1978 1979 حين تعادلا في الدوري ذهابا 2 2 وإيابا 1 1.

ولن ينتظر الجاران طويلا للتواجه مجددا، إذ أوقعتهما قرعة دور الـ16 من مسابقة معا حيث يلتقيان في 12 الحالي.

استأنف زملاء القائد البرازيلي ماركينيوس التدريبات الثلاثاء في غياب العديد من الكوادر الرئيسة، أبرزهم المغربي أشرف حكيمي الذي تعافى من التواء في كاحله ويشارك مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية، على غرار السنغالي إبراهيم مباي.

كما يغيب الحارس الروسي ماتفي سافونوف الذي تألق في كأس الإنتركونتيننتال ضد فلامنغو البرازيلي بصده 4 ركلات ترجيحية، حيث يتعافى من كسر في يده اليسرى، والكوري الجنوبي كانغ إن لي بسبب إصابة في فخذه الأيسر تعرض لها أمام فلامنغو، بالإضافة إلى إصابات لاعَبي الأكاديمية كوينتين ندجانتو وديفيد بولي.

وسيكون الديربي محطة مهمة للمهاجم عثمان ديمبيليه، الفائز بالكرة الذهبية، ليستعيد بريقه قبل التوجه إلى الكويت لمواجهة مرسيليا في كأس الأبطال الخميس المقبل.

موناكو وستراسبورغ لاستعادة توازنهما

ويستضيف مرسيليا، صاحب المركز الثالث، نانت المهدد بالهبوط الأحد، ساعيا إلى البناء على أدائه القويّ في الفوز على موناكو (1 0) قبل العطلة الشتوية، ما مكّنه من البقاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

ويلعب ليل، الرابع الذي يتساوى مع النادي الجنوبي نقاطا (32 لكل منهما)، أمام رين السادس السبت بغياب مدافعيه الأساسيين الجزائري عيسى ماندي والكونغولي شانسيل مبيمبا اللذين يشاركان في كأس الأمم الإفريقية.

ويأمل ليون الخامس (27 نقطة) في مواصلة أدائه الجيد في "ليغ1" السبت عندما يحلّ ضيفا على موناكو الذي مُني بخمس هزائم في ست مباريات خلال شهر كانون الأول/ديسمبر وتراجع إلى المركز التاسع مع 23 نقطة.

وفي أول مباراة له على رأس الجهاز الفني لنيس منذ 10 سنوات، سيتعيّن على كلود بويّل وقف نزيف الخسائر وتجاوز الأزمة لبدء مرحلة جديدة أمام ستراسبورغ المتراجع من ناحية الأداء خلال الأسابيع الأخيرة.

قال جان بيار ريفير رئيس نادي نيس بعد قرار تعيين بويّل "أعتقد أنه الرجل الأمثل لخوض هذا التحدي".

وقبل عطلة نهاية العام، وبخ ليام روزينيور، المدرب الإنكليزي لستراسبورغ الذي لم يفز في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري (ثلاث هزائم مقابل تعادل)، لاعبيه قائلا "إذا لم يلتزم اللاعبون بالتعليمات، فلا مشكلة، سنجد غيرهم ممن يلتزمون بها".