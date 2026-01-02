■ عام سعيد لكل الأصدقاء والأحباب والمعارف.

■ الحياة لا تُقاس بعداد الأيام والسنوات. الحياة الحقيقية تُعاش بعداد المشاعر الصادقة واللحظات المشرقة التي يعيشها المرء بالوعي الذاتي بماهيته وقيمته كإنسان استخلفه الله لعمارة الأرض، وهو معنى يفرض على الإنسان أن يرتقي بوعيه ليعيش الحياة بعيدًا عن طريقة العوام والهوام.

■ عام مشرق لكل الأصدقاء بحياة محتشدة بالآمال العراض والطاقة الإيجابية لرسم واقع أكثر إشراقًا ورؤية أكثر تفاؤلًا بغدٍ أفضل.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد