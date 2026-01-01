مهرجان الخرطوم يؤكد رسمياً عودة الحياة للعاصمة

أعلنت الحكومة السودانية رسمياً عودة الحياة للعاصمة الخرطوم وتعافي محليات الولاية، تزامناً مع تدشين فعاليات مهرجان الخرطوم الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار “معا نصنع الحياه”، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم اليوم الخميس من مقر وزارة الشباب والرياضة بأمدرمان عبر ماراثون ألعاب القوى وسباق الدراجات عبر (5) مسارات رئيسية شملت مدن العاصمة المثلثة، وذلك بتشريف الفريق أول ركن مهندس بحري إبراهيم جابر، عضو المجلس السيادي، رئيس اللجنة العليا لعودة المواطنين للخرطوم ، وقيادات العمل التنفيذي ، بجانب الأجهزة النظامية المختلفة.

عبر البروفيسور أحمد آدم وزير الشباب والرياضة عن إحساسه العظيم وامتنانه للشعب السوداني والهيئات والتنظيمات الشبابية والرياضية وحضورهم النوعي الذي أكد على تعافي وعودة الحياة الطبيعية للعاصمة ، مبيناً أن المناسبة عظيمة والبلاد تحتفي بالعيد ال (70) لاستقلال السودان.

من جانبه أكد الأستاذ أحمد حمزة والي ولاية الخرطوم عن الدور الكبير الذي يقوم به قطاعي الشباب والرياضة في المجتمع ، وأمّن الوالي على أهمية المرحلة القادمة في إعمار وإعادة تأهيل البنيات التحتية لقطاعي الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن المهرجان شمل عروضا رياضية وشبابية للكشافة والكونفو شو، وتتويج أبطال ألعاب القوى والدراجيين .

سونا