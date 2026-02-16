الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةعاجل الان خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1447 للجنسين والشروط المطلوبة

عاجل الان خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1447 للجنسين والشروط المطلوبة

عاجل الان خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1447 للجنسين والشروط المطلوبة نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، مع التعرف كذلك على أسماء الوظائف المطلوبة لوزارة الحج والعمرة 1447 بشكل مفصل.

أتاحت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الوظائف التي تقبل كل من الرجال والنساء، حيث أصبح بإمكان المواطنين التقديم على الوظيفة من خلال منظمة “جدارات” ولذلك نتعرف من خلال ما يلي على خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1447 للجنسين بشكل مفصل:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة “من هنا“. قم باستخدام رقم الهوية الخاصة بك من أجل التسجيل. أدخل حينها بياناتك الشخصية بكل دقة. قم بتقديم كل ما يخص مجال عملك من شهادات يمكنها أن تؤكد خبرك بالوظيفة المتقدم إليها. اختر الوظيفة التي ترغب العمل بها. سيتم حينها تقييد مهارات المتقدمين من خلال مقابلات شخصية من بعد التواصل معهم.

الشروط المطلوبة للتسجيل على وظائف وزارة الحج والعمرة

في إطار التعرف على خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1447 للجنسين، نتعرف من خلال ما يلي على جميع الشروط المطلوبة للتسجيل على وظائف وزارة الحج والعمرة بشكل مفصل:

لا بد من مراجعة الطلب جيدًا، مع التحقق من البيانات المسجلة وصحتها كذلك.

يتم استبعاد صاحب أي معلومات مغلوطة.

يتم عمل مقابلات شخصية بعد الإعلان عن القائمة المبدئية للمقبولين في الوظيفة.

يتم ترشيح كل من تمكن من اجتياز المقابلة الشخصية للمقابلة النهائية.

أسماء الوظائف المطلوبة لوزارة الحج والعمرة 1447

نتعرف من خلال ما يلي على أسماء الوظائف المطلوبة لوزارة الحج والعمرة 1447 بشكل مفصل:

أخصائي حماية البيانات: يعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات حماية البيانات.

يعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات حماية البيانات. باحث مساعد في التدريب والابتعاث: يقوم بتطوير وتنفيذ برامج تدريب وابتعاث من أجل تطوير الكوادر البشرية.

يقوم بتطوير وتنفيذ برامج تدريب وابتعاث من أجل تطوير الكوادر البشرية. باحث سلامة وأمن: يقوم بتطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمان في المشاريع والعمليات.

يقوم بتطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمان في المشاريع والعمليات. محلل بيانات: يجيب على الأسئلة التحليلية، ويعمل على تحليل البيانات بشكل دقيق من أجل رفع جودة اتخاذ القرارات.

يجيب على الأسئلة التحليلية، ويعمل على تحليل البيانات بشكل دقيق من أجل رفع جودة اتخاذ القرارات. مطور برامج: ويكون مسؤول عن كل ما يتعلق بالتطبيقات التكنولوجية والبرمجيات من صيانة وتطوير.

قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن وظائف عديدة متاحة في الكثير من المجالات والتي من ضمنها وظائف تناسب الأشخاص المبتدئين من الجنسين في المملكة.