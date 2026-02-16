الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - ما هي القبائل التي تنتمي الى قحطان؟

ما هي القبائل التي تنتمي الى قحطان؟ وما هي أماكن تواجد قبيلة قحطان؟ ينسب العرب إلى أصلين منهم القحطانيون، حيث تعتبر من أقدم القبائل التي لها تاريخ طويل ويرجع أصلها إلى الأنبياء، كما ينسب لها العديد من القبائل، وسنعرض من خلال جريدة لحظات نيوز القبائل التي يعود أصلها إلى قحطان.

ما هي القبائل التي تنتمي الى قحطان؟

القحطانيين يتفرعون إلى 3 فروع أساسية منذ القدم هي: الغوث بن نابت وأدد وربيعة بن نبت، وهذه الفروع الرئيسة يتفرع منها قبائل، وأشهر قبائل قحطان هي:

الجحادر.

شريف.

سنحان.

رفيدة.

آل السري.

حمير.

آل عمر.

بني بشر.

الحباب.

عبيدة.

فروع أدد من قبيلة قحطان

توجد العديد من الفروع التي تتبع عائلة أدد التي ترجع إلى قبيلة قحطان ومنها الآتي:

مرة بن أدد الذي ينحدر منه بنو عاملة: وهم بنو الحارث بن مالك بن وديعة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان.

كندة: وهم بنو ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان.

مذحج: وهم بنو مالك مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان.

طيء: وهم بنو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان.

جذام: وهم بنو عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان.

لخم: وهم بنو لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن ادد بن بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان.

الأشاعرة: وهم بنو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان.

أماكن تواجد قبيلة قحطان

استكمالا للحديث عما هي القبائل التي تنتمي الى قحطان، يجب التنويه إلى أن قبيلة قحطان تتواجد في العديد من الدول والمناطق والتي منها الآتي:

أصل القبيلة إلى العصر الكندي، والعصر الأموي.

توجد في مناطق الجنوب من شبه الجزيرة العربية وفي الكويت، قطر، اليمن، الإمارات، العراق.

يوجد جزء كبير من قبيلة قحطان في جنوب السعودية.

نسبة كبيرة منهم في منطقة الحجاز ونجد.

شعراء قبيلة قحطان

في إطار الحديث عما هي القبائل التي تنتمي الى قحطان، يجب الحديث عن أن قبيلة قحطان منها العديد من الشعراء الذي لهم شهرة كبيرة ومنهم الأتي:

ابن الإطنابة.

حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كعب الأشقري.

امرؤ القيس بن حجر الكندي.

أبو الطمحان القيني وهو شاعر مخضرم.

حارثة الغطريف.

عبد الله بن العجلان من شعراء العصر الإسلامي في عهد الرسول الكريم.

جرير بن عبد الله البجلي.

زيد الخيل الطائي وهو الشاعر المخضرم بين الجاهلية والإسلام.

عبد الرحمن الخزاعي.

من شعراء الأوس قيس بن الخطيم.

الشاعر محمد بن علي الأسلمي الخزاعي.

جميل بن معمر العذري من شعراء العصر الأموي.

سراقه بن مرادس.

عبد الله بن محمد.

عمرو بن براقة كان من شعراء فتاك العرب في الجاهلية.

عدي بن الرقاع العاملي.

قبيلة قحطان هي القبيلة التي ينسب لها العديد من العرب في الوقت الحالي وهي من القبائل التي لها تاريخ وشهرة كبيرة منذ زمن بعيد وحتى الوقت الحالي كونها أخرجت العديد من الشخصيات التي لها صيت كبير.