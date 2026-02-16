الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - ما هو تاريخ يوم التاسيس 1447 في السعودية هجري وميلادي؟ وما هو يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية؟ إذ توجد العديد من المناسبات المختلفة التي تحتفل بها الدولة والمواطنين السعوديين ويعتبر يوم التأسيس السعودي إحدى هذه المناسبات المميزة والتي يهتم الكثير من الأشخاص بالاحتفال بها، ونوضح التاريخ الخاص بالمناسبة عبر موقع لحظات نيوز.

تاريخ يوم التاسيس 1447 في السعودية هجري وميلادي

يعتبر يوم التأسيس السعودي هو أحد أهم الأيام والمناسبات الوطنية التي يهتم الكثير من الأشخاص بها، وتتم المشاركة في الاحتفالات الخاصة به ودومًا ما يبحث المواطنون السعوديون عن تاريخ هذا اليوم، والذي يوافق يوم الثاني من شعبان لعام 1447 هجريًا ويوافق يوم 22 فبراير من العام الحالي 2026 ميلاديًا.

ما هو يوم التأسيس في السعودية

يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية هو أحد أهم أعياد المجتمع السعودي المتميزة ويكون له دائمًا المكانة المميزة في قلوب المواطنين، ويتم به استحضار كافة المواقف التاريخية، بالإضافة إلى الأمجاد والانتصارات البطولية لأبناء الوطن.

يعتبر يوم التأسيس هو يوم الذي بدأ به تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1139 هجريًا والذي يوافق عام 1727 ميلاديًا، واستمر تأسيس الدولة حتى عام 1233 هجريًا والموافق عام 1818 ميلاديًا وبدأ وضع أول دستور تشريعي بها.

أهم أهداف يوم التأسيس السعودي

بعد التعرف على تاريخ يوم التاسيس 1447 في السعودية هجري وميلادي، يمكن التعرف أيضًا على أهداف عيد التأسيس ودوره الفعال في بناء الوطن، وتتمثل أبرز أهدافه فيما يلي:

يزيد الاحتفال بهذا اليوم المهم ترسيخ الجذور والأصول السعودية لدى الأبناء.

كما أنه يرفع من نسبة اعتزاز الفرد بتاريخ وطنه وأمجاده.

يتعرف من خلاله الأبناء على أمجاد الأجداد وبطولات آبائهم.

زيادة الشعور الوطني والحب الراسخ في القلب للوطن.

التعرف على التاريخ الأصيل وكافة الإنجازات التاريخية لأبناء الملك عبد العزيز ودورهم الكبير في بناء المجتمع والوطن.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

توجد العديد من مظاهر الاحتفال التي يتبعها المواطنون خلال هذا اليوم من أجل الاحتفال به والتعبير عن سعادتهم بهذا اليوم والانجاز الكبير الذي خلفه هذا اليوم في تاريخ الدولة، وتشمل مظاهر الاحتفال به ما يلي:

أعلنت الحكومة السعودية هذا اليوم إجازة رسمية لجميع القطاعات والمدارس السعودية.

تنتشر خلال هذا اليوم العديد من مظاهر الاحتفال به والتي تشمل الأغاني الوطنية والألوان والألعاب النارية.

إن الإذاعة والإعلام السعودي لهما دور فعال في مشاركة المواطنين في الاحتفال بهذا اليوم.

تقيم المدارس السعودية العديد من المسابقات الخاصة بهذا اليوم، والتي تتطلب من الطلاب وصف اليوم والتعبير عن سعادتهم به.

ما هو الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي

توجد العديد من المناسبات الوطنية التي يحتفل بها المواطن السعودي، والتي تشمل يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني، ويتمثل الفرق بينهم فيما يلي:

اليوم الوطني: هو أحد أهم الأيام الوطنية والمناسبات السعيدة والتي يحتفل خلالها الفرد بتاريخ وأمجاد الدولة ويوافق يوم 23 سبتمبر.

يوم التأسيس السعودي: يتم له الاحتفال بتأسيس المملكة العربية السعودية وبنائها ويوافق الاحتفال به يوم 22 فبراير.

يوم التأسيس السعودي أحد أهم الأيام الوطنية التي تحتفل بها الدولة كما تشيع خلاله العديد من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم لدى مختلف الفئات والقطاعات في الدولة.

أسئلة شائعة

متى تأسست الدولة السعودية الثالثة؟

تأسست الدولة السعودية الثالثة في يوم 5 شوال عام 1319 هجريًا.

ما سبب تسمية السعودية بهذا الاسم؟

نسبة إلى سعود بن محمد آل مقرن الجد الأكبر للأسرة الحاكمة.