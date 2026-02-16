الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - خطوات اصدار شهادة الاعفاء الضريبي سكني وطباعتها 2026 / 1447

ما هي خطوات اصدار شهادة الاعفاء الضريبي سكني؟ وما هو رابط طباعة شهادة الإعفاء الضريبي للمسكن الأول؟ فوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أتاحت شهادة تعفي حاملها من سداد أي ضرائب مفروضة على العقارات السكنية، وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة من سعر السكن، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنطرح طريقة استخراج شهادة الإعفاء الضريبي.

خطوات اصدار شهادة الاعفاء الضريبي سكني

أشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية إلى خطوات اصدار شهادة الاعفاء الضريبي سكني، وهي تأتي على النحو الآتي:

الولوج إلى مبادرة تحمل ضريبة السكن التابعة لوزارة الإسكان السعودية “من هنا“. إدخال رقم الهوية الوطنية/ اسم المستخدم في الحقل المخصص له. إضافة كلمة المرور بشكل صحيح. من ثم النقر على أيقونة “تسجيل دخول”. بعد ذلك الإقرار بعدم وجود مسكن مسجل باسم المواطن. تدوين جميع البيانات المطلوبة لإصدار الشهادة. في النهاية النقر على تبويب “إصدار شهادة الإعفاء الضريبي”.

رابط طباعة شهادة الإعفاء الضريبي للمسكن الأول

بعد إجراء خطوات اصدار شهادة الاعفاء الضريبي سكني، فمن المهم توضيح رابط طباعة هذه الشهادة، وذلك يتم عبر اتباع ما يلي:

الدخول إلى رابط مبادرة تحمل ضريبة السكن الرسمي. من ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الموجود. بعد ذلك اختيار تبويب “الحساب”. سوف تظهر عدة بيانات أساسية لصاحب الحساب. من ثم النقر على أيقونة “تحميل الشهادة”. الانتظار حتى يتم تحميل شهادة الإعفاء الضريبي. بعد ذلك النقر على أمر “الطباعة” أعلى الشهادة أو عن طريق لوحة المفاتيح.

تعتبر شهادة الإعفاء الضريبي واحدة من الشهادات الصادرة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، وتُمنح للمواطنين السعوديين عقب التحقق من عدم امتلاك أي سكن أو عقار مسجل باسم المواطن.