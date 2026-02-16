الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - في سبيل معرفة حكم قراءة سورة البقرة يوميا، من المفيد أن نعلم بأن سورة البقرة من أعظم سور البقرة من أعظم سور القرآن الكريم، حيث إنها تتسبب في نزول السكينة على قلب من يتلوها، وهي من السور التي حوت الكثير من الأحكام، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نتعرف على طريقة قراءة سورة البقرة يوميا.

حكم قراءة سورة البقرة يوميا

لا ينكر أحد من المسلمين ما لسورة البقرة من فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، لما ورد في حديث أبو أمامة الباهلي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: “اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنَّه يَأْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعًا لأَصْحابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْراوَيْنِ البَقَرَةَ، وسُورَةَ آلِ عِمْرانَ، فإنَّهُما تَأْتِيانِ يَومَ القِيامَةِ كَأنَّهُما غَمامَتانِ، أوْ كَأنَّهُما غَيايَتانِ، أوْ كَأنَّهُما فِرْقانِ مِن طَيْرٍ صَوافَّ، تُحاجَّانِ عن أصْحابِهِما، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ، فإنَّ أخْذَها بَرَكَةٌ، وتَرْكَها حَسْرَةٌ، ولا تَسْتَطِيعُها البَطَلَةُ. قالَ مُعاوِيَةُ: بَلَغَنِي أنَّ البَطَلَةَ: السَّحَرَةُ” [مسلم – صحيح مسلم].

ومن الأفضال الواردة عن سورة البقرة أن الشيطان لا يقرب بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، ورغم أن قراءتها كل يوم غير لازمة، وإنما يقرأها كل مسلم بحسب قدرته، إلا أن المواظبة عليها كل يوم تعد من الأمور التي تجعل المسلم يحصل الثواب العظيم من عند الله تبارك وتعالى.

لكن على المسلم ألا يخصص في العبادات إلا بنص، ويجوز أن يقرأ المسلم البقرة بنية معينة إلا أنه يستحب قراءتها للتعبد فقط، لأن في هذا تحصيلًا للأجر في الدنيا والآخرة.

حكم قراءة سورة البقرة 40 يوم

لم يرد في الشرع الحنيف ما يدل على تخصيص قراءة سورة البقرة بكيفية أو في إطار زمني محدد، وإنما يقرأها كل مسلم بحسب اجتهاده في دين الله، ولا يجب الالتفات إلى بدع التخصص والتعديد التي لا يدل عليها دليل ولا يرد في حقها نص.

بعد معرفة حكم قراءة سورة البقرة يوميا، من المفيد أن نعلم بأن القرآن الكريم كله خير، ويفضل لكل مسلم ألا يهجر القرآن ما استطاع، وأن يحاول أن يكون من حفظته.