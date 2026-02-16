الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - طريقة استخراج رقم الآيبان برقم الهوية بنك الرياض 1447

طريقة استخراج رقم الآيبان برقم الهوية بنك الرياض يبحث عنها الكثير من عملاء بنك الرياض، وذلك لأنها من أسهل وأيسر الطرق التي يمكن من خلالها الوصول رقم الآيبان الخاص بالحساب البنكي للعميل دون المرور بالكثير من الإجراءات المعقدة والطويلة ومن خلال جريدة لحظات نيوز نتعرف على الحصول على رقم حساب الآيبان.

طريقة استخراج رقم الآيبان برقم الهوية بنك الرياض

وفر بنك الرياض لكافة عملائه طريقة سهلة لاستخراج رقم الآيبان الخاص بالحساب من خلال رقم الهوية الوطنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى البوابة الإلكترونية الخاصة ببنك الرياض على الإنترنت “من هنا“. سجل الدخول إلى حسابك من خلال اسم المستخدم ورقم المرور. انقر على الخدمات المصرفية ثم توجه إلى خدمة التعرف على رقم الآيبان. املأ البيانات المطلوبة بعناية قم اضغط على بحث.

مميزات الحصول على آيبان بنك الرياض

بعد معرفة طريقة استخراج رقم الآيبان برقم الهوية بنك الرياض، من المفيد التعرف على بعض المميزات التي يمكن أن يستفيد منها صاحب الحساب عند الحصول على رقم آيبان وهي كالتالي:

يجعل الآيبان حسابك أكثر أمانا وفق المعايير الدولية وبالتالي لا يمكن أن تتعرض للاحتيال.

امتلاك حسابك لرقم آيبان يجعل حركة تحويل الأموال من حسابك محليا ودوليًا أكثر أمانًا ودقة.

يمكنك رقم الآيبان من تفادي أي تأخير في استلام المدفوعات والتحويلات.

يعد رقم الآيبان بمثابة توثيق لرقم حساب المستفيد مما يحد من الأخطاء الناتجة عن كتابة أرقام الحساب.

طرق الحصول على رقم الآيبان من بنك الرياض

بعد الاطلاع على طريقة استخراج رقم الآيبان برقم الهوية بنك الرياض، من الواجب الاطلاع على الطرق والوسائل التي يوفرها بنك الرياض من للعملاء لتمكينهم من الحصول على رقم الآيبان الخاص بهم وهم كالتالي:

من خلال التواصل مع بنك الرياض أون لاين “من هنا“.

عبر التواصل هاتفيا مع بنك الرياض من خلال الأرقام التالية “من هنا“.

من خلال زيارة أحد فروع البنك التي يمكنك معرفة الأقرب إليك منها “من هنا“.

عن طريق كشف الحساب الخاص بك الصادر عن بنك الرياض.

بنك الرياض من أعرق وأفضل بنوك المملكة العربية السعودية إذ أنه يوفر العديد من المزايا والخدمات المميزة لعملائه ولذلك يعتبر هو وجهة الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.