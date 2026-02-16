الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - وظائف جديدة من أمانة المدينة المنورة عبر منصة جدارات .. التفاصيل ورابط التقديم الرسمي

في إطار السعي المتواصل لتوظيف جميع المواطنين في المملكة فقد أعلنت امانة المدينة المنورة عن وظائف جديدة في مجال الهندسة، ويتم تعيينهم على الدرجة السابعة عبر منصة جدارات.

الوظائف الجديدة المعلنة على المنصة هي:

مهندس مساحة مساعد

مهندس مدني مساعد

في كل من البلديات التالية (بلدية العيص، بلدية محافظة بدر، بلدية خيبر، بلدية سليلة جهينة)، ويمكن التقديم على وظائف المدينة المنورة عبر رابط التقديم الرسمي عبر منصة جدارات من هنا

مميزات منصة جدارات