الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - كيف أعدل مهنتي في الأحوال المدنية عبر أبشر 1447

قامت الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية بتوضيح طريقة تعديل المهنة من خلال أبشر للمواطنين السعوديين، حيث تقوم منصة أبشر بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة للمواطنين ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تعديل المهنة، كما صرحت عن الشروط الواجب الالتزام بها حتى يستطيع المواطن من تعديل مهنته. وفيما يلي سوف نتعرف على خطوات تعديل المهنة في الأحوال المدنية عبر أبشر 1447، وشروط تعديل المهنة.

ما هي خطوات تعديل المهنة في الأحوال المدنية عبر أبشر لعام 1447

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها حتى يمكنك تغيير المسمى الوظيفي لك في الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر، وهذه الخدمة التي قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفيرها على منصة أبشر لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نتعرف على تلك الخطوات:

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر من هنا

عليك تسجيل الدخول على منصة أشبر وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بالضغط على زر خدماتي الموجود على الموقع، ثم بعد ذلك قم بالضغط على اختيار الحالة المدنية.

أدخل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة على الموقع، ثم قم بالضغط على زر موعد الحجز.

قم باختيار مكتب الأحوال المدنية المناسب لك والمنطقة التي تنتمي لها.

بعد الإنتهاء من كافة الخطوات السابقة قم بالضغط على زر تأكيد الحجز.

قم بطباعة استمارة الحجز حتى تتمكن من أخذها في الموعد المحدد لك في مكتب الأحوال المدنية.

عليك تقديم نموذج إبراء ذمة من صاحب العمل السابق لك.

في وثيقة تعديل المهنة عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة فيها.

قدم طلب التعديل للموظف المختص بهذه العملية وبعد ذلك سيتم إتمام عملية تعديل المهنة.

الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المواطن من تعديل المهنة في الأحوال المدنية

وضعت الأحوال المدنية في المملكة مجموعة من الشروط الواجب الالتزام بها حتى تستطيع تعديل المهنة في الأحوال المدنية، وهذه الشروط كالآتي: