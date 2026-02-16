كم قيمة غرامة تأخير تجديد استمارة السيارة 1447 تتراوح ما بين 300-500 ريال

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكم قيمة غرامة تأخير تجديد استمارة السيارة 1447 تتراوح ما بين 300-500 ريال

تعتبر الغرامات على العمليات المرورية هي الوسيلة التي يتم من خلالها العمل على حفظ النظام على الطرق، لذلك يرغب الكثيرين في التعرف على قيمة غرامة تأخير تجديد استمارة السيارة، حيث إن المملكة قد أقرت وجود غرامة مالية في حالة عدم تجديد الاستمارة لمنع ذلك، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على قيمة غرامة عدد تجديد الاستمارة.

قيمة غرامة تأخير تجديد استمارة السيارة

طبقًا لما قد تم التصريح به من خلال وزارة الداخلية السعودية، فإن عملية عدم تجديد الاستمارة تصل إلى 100 ريال سعودي، وفي حالة تم إيقاف السائق وهو يقود سيارته برخصة منتهية سوف يتعرض إلى دفع غرامة يمكن أن تبدأ من 300 إلى 500 ريال سعودي.

شروط تجديد استمارة السيارة

تتم عملية تجديد استمارة السيارة في ظل شروط معينة، يمكننا أن نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

أن تكون المدة المتبقية على انتهاء الرخصة لا تقل عن 180 يوم.

أن يكونه لصاحب الرخصة بصمة وصورة مسجلين عبر نظام أبشر.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الرخصة عن 18 عام.

سداد المخالفات المالية المسجلة على السيارة لتجديد الرخصة.

خطوات تجديد استمارة السيارة

لكي يتمكن السائق من تجديد الاستمارة الخاصة به، عليه العمل على إتمام الخطوات التالية:

الوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر بشكل مباشر “من هنا“. الوصول إلى تبويب أبشر للأفراد. تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال كتابة كافة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. الدخول إلى دليل الخدمات الإلكترونية. من التبويب السابق يتم الدخول إلى خدمة تجديد الرخصة من خدمات المركبات. تتم العملية من خلال كتابة كافة البيانات المطلوبة للتجديد مع التأكد من صحتها. رفع المستندات المطلوبة للتقديم. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة. النقر على تبويب التجديد لكي تتم العملية بنجاح.

تعمل المملكة العربية السعودية على حفظ النظام داخل أراضيها من خلال العمل على فرض مجموعة من الغرامات التي يكون الغرض منها العمل على تذكير المواطنين بموعد تلك الأمور الهامة، حيث إن في تلك الحالة يمكن أن يتعرض المواطن للمشكلات.