الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - تمويل عقاري وفترة سداد تصل 20 عاما للمواطنين والمقيمين

يحلم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالحصول على عقار ملكا لهم داخل أراضي المملكة، وقد نجحت العديد من الشركات المتخصصة مثل شركة عبد اللطيف جميل بتحقيق ذلك الحلم وفقاً لمجموعة من القواعد والشروط المطلوبة.

الشروط المطلوبة للتقديم على القرض

أهم الشروط المطلوبة من أجل الحصول على القرض هي:

ينبغي أن يقوم صاحب الطلب بتقديم كشف حساب بنكي له عن آخر 6 أشهر.

أن لا يقل العمر 21 عاما.

كذلك يكون موظف في أحد القطاعات الحكومية ويوجد لديه سجل ائتماني جيد.

أما شروط العقار فهي أن يكون صالح للانتفاع، وأن يكون ضمن النطاق العمراني، ولا يكون هناك أي منازعات عليه للورثة.

مع ضرورة تقديم صورة عن رخصة البناء، ومعها صورة من صك العقار بالإضافة إلى هوية البائع.

طريقة التقديم لطلب القرض

للتقديم على طلب القرض للحصول على العقار من شركة عبد اللطيف جميل عليك إتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل من هنا.

وضع صورة من الهوية الوطنية وتكون طبق الأصل، مع إضافة صورة الإقامة متطابقة مع الأصل، بالإضافة إلى خطاب تعريف بالراتب.

واضغط على أيقونة التمويل العقاري وسوف يتم مراجعة الطلبات،

كذلك يمكنك التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء وذلك على الرقم التالي 8002442211 للحصول على المزيد من الاستفسارات والمعلومات المطلوبة.

مميزات تمويل عبد اللطيف جميل العقاري

أما عن أهم مميزات الحصول على تمويل من شركة عبد اللطيف جميل العقاري: