مسيرات الرواتب العسكر الجديد 1447

مسيرات الرواتب العسكر الجديد 1447

في إطار البحث عن مسيرات الرواتب العسكر الجديد والتي تعتبر واحدة من الوظائف التابعة لوزارة الدفاع ، يرى الناس أن الجهات المختصة والمسؤولة تسعى لأن توفر الحياة الكريمة والعيش المميزة لموظفيها فاتجهوا إلى تغبير مسيرات وسلم رواتبهم، ومن خلال مقالنا التالي عبر جريدة لحظات نيوز سنعرض لكم مسيرات الرواتب العسكر الجديد.

مسيرات الرواتب العسكر الجديد

عملت الجهات المختص على تغيير سلم الرواتب الخاص بالعسكريين، فرفعت الرواتب الخاصة بالمناصب المختلفة في وزارة الدفاع السعودية، ويتمثل مسيرات الرواتب للعسكر الجديد فيما يلي:

الدرجة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء
الأولى 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215
الثانية 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
الثالثة 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
الرابعة 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
الخامسة 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
السادسة 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
السابعة 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
الثامنة 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735
التاسعة 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
العاشرة 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
الحادية عشر 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815
الثانية عشر 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175
الثالثة عشر 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
الرابعة عشر 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
الخامسة عشر 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

البدلات للرواتب العسكر الجديدة

البدلات من المبالغ المالية التي يهتم بها الموظفين، فهي بعض الأموال التي تعطى للموظف أو العامل بغرض تعويضه عن بعض الأعمال والمشقات التي يعرض لها، وأبرز البدلات ومبالغها المعروفة فيما يلي:

نوع البدل قيمة البدل بالريال السعودي لمختلف الدرجات الوظيفية
جندي – جندي أول عريف – وكيل رقيب رقيب – رقيب أول رئيس رقباء
بدل الخطر 200 200 200 200
بدل الضرر والعدوى 200 200 200 200
بدل أمن ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي.
بدل التدريس 200 300 350 400
بدل الطيران 300 350 400 500
بدل البحرية 300 350 400 500
بدل الغطس 300 350 400 500
بدل المظليين 400
بدل القوات الخاصة 400
بدل القوات الخاصة المظلية  

800

العلاوات السنوية لرواتب العسكر الجديدة

العلاوات هي نوع من المكافآت التي يحصل عليها كإضافة على مرتبه الأساسي والشخصي، وبالطبع نرى أن هذه الحوافز تزيد حب الشخص لعمله وزيادة تقربه منه، فيسعى لبذل قصارى جهده في العمل، والعلاوات السنوية للعساكر كما يلي:

الرتبة والدرجة الوظيفية العلاوة السنوية بالريال السعودي
الجندي 130
الجندي الأول 145
العريف 175
وكيل الرقيب 210
الرقيب 250
الرقيب الأول 300
رئيس الرقباء 360

وضحنا فيما سبق مسيرات الرواتب العسكر الجديد وهي المسيرات التي تم حدوث العديد من التغييرات فيها، فترى أنه تم رفع العديد من الرواتب المتعلقة بمختلف الرتب والعاملين في وزارة الدفاع السعودية.

