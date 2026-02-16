- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - مسيرات الرواتب العسكر الجديد 1447
في إطار البحث عن مسيرات الرواتب العسكر الجديد والتي تعتبر واحدة من الوظائف التابعة لوزارة الدفاع السعودية، يرى الناس أن الجهات المختصة والمسؤولة تسعى لأن توفر الحياة الكريمة والعيش المميزة لموظفيها فاتجهوا إلى تغبير مسيرات وسلم رواتبهم، ومن خلال مقالنا التالي عبر جريدة لحظات نيوز سنعرض لكم مسيرات الرواتب العسكر الجديد.
مسيرات الرواتب العسكر الجديد
عملت الجهات المختص على تغيير سلم الرواتب الخاص بالعسكريين، فرفعت الرواتب الخاصة بالمناصب المختلفة في وزارة الدفاع السعودية، ويتمثل مسيرات الرواتب للعسكر الجديد فيما يلي:
|الدرجة
|جندي
|جندي أول
|عريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|الأولى
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|الثانية
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|الثالثة
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|الرابعة
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|الخامسة
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|السادسة
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|السابعة
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|الثامنة
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|التاسعة
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|العاشرة
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|الحادية عشر
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|الثانية عشر
|4650
|4990
|5690
|6765
|8010
|9480
|11175
|الثالثة عشر
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|الرابعة عشر
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|الخامسة عشر
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
البدلات للرواتب العسكر الجديدة
البدلات من المبالغ المالية التي يهتم بها الموظفين، فهي بعض الأموال التي تعطى للموظف أو العامل بغرض تعويضه عن بعض الأعمال والمشقات التي يعرض لها، وأبرز البدلات ومبالغها المعروفة فيما يلي:
|نوع البدل
|قيمة البدل بالريال السعودي لمختلف الدرجات الوظيفية
|جندي – جندي أول
|عريف – وكيل رقيب
|رقيب – رقيب أول
|رئيس رقباء
|بدل الخطر
|200
|200
|200
|200
|بدل الضرر والعدوى
|200
|200
|200
|200
|بدل أمن
|ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي.
|بدل التدريس
|200
|300
|350
|400
|بدل الطيران
|300
|350
|400
|500
|بدل البحرية
|300
|350
|400
|500
|بدل الغطس
|300
|350
|400
|500
|بدل المظليين
|400
|بدل القوات الخاصة
|400
|بدل القوات الخاصة المظلية
|
800
العلاوات السنوية لرواتب العسكر الجديدة
العلاوات هي نوع من المكافآت التي يحصل عليها كإضافة على مرتبه الأساسي والشخصي، وبالطبع نرى أن هذه الحوافز تزيد حب الشخص لعمله وزيادة تقربه منه، فيسعى لبذل قصارى جهده في العمل، والعلاوات السنوية للعساكر كما يلي:
|الرتبة والدرجة الوظيفية
|العلاوة السنوية بالريال السعودي
|الجندي
|130
|الجندي الأول
|145
|العريف
|175
|وكيل الرقيب
|210
|الرقيب
|250
|الرقيب الأول
|300
|رئيس الرقباء
|360
وضحنا فيما سبق مسيرات الرواتب العسكر الجديد وهي المسيرات التي تم حدوث العديد من التغييرات فيها، فترى أنه تم رفع العديد من الرواتب المتعلقة بمختلف الرتب والعاملين في وزارة الدفاع السعودية.