الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:09 صباحاً - مسيرات الرواتب العسكر الجديد 1447

في إطار البحث عن مسيرات الرواتب العسكر الجديد والتي تعتبر واحدة من الوظائف التابعة لوزارة الدفاع السعودية، يرى الناس أن الجهات المختصة والمسؤولة تسعى لأن توفر الحياة الكريمة والعيش المميزة لموظفيها فاتجهوا إلى تغبير مسيرات وسلم رواتبهم، ومن خلال مقالنا التالي عبر جريدة لحظات نيوز سنعرض لكم مسيرات الرواتب العسكر الجديد.

مسيرات الرواتب العسكر الجديد

عملت الجهات المختص على تغيير سلم الرواتب الخاص بالعسكريين، فرفعت الرواتب الخاصة بالمناصب المختلفة في وزارة الدفاع السعودية، ويتمثل مسيرات الرواتب للعسكر الجديد فيما يلي:

الدرجة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء الأولى 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215 الثانية 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575 الثالثة 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935 الرابعة 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295 الخامسة 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655 السادسة 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015 السابعة 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375 الثامنة 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735 التاسعة 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095 العاشرة 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455 الحادية عشر 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815 الثانية عشر 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175 الثالثة عشر 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535 الرابعة عشر 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895 الخامسة عشر 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

البدلات للرواتب العسكر الجديدة

البدلات من المبالغ المالية التي يهتم بها الموظفين، فهي بعض الأموال التي تعطى للموظف أو العامل بغرض تعويضه عن بعض الأعمال والمشقات التي يعرض لها، وأبرز البدلات ومبالغها المعروفة فيما يلي:

نوع البدل قيمة البدل بالريال السعودي لمختلف الدرجات الوظيفية جندي – جندي أول عريف – وكيل رقيب رقيب – رقيب أول رئيس رقباء بدل الخطر 200 200 200 200 بدل الضرر والعدوى 200 200 200 200 بدل أمن ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. بدل التدريس 200 300 350 400 بدل الطيران 300 350 400 500 بدل البحرية 300 350 400 500 بدل الغطس 300 350 400 500 بدل المظليين 400 بدل القوات الخاصة 400 بدل القوات الخاصة المظلية 800

العلاوات السنوية لرواتب العسكر الجديدة

العلاوات هي نوع من المكافآت التي يحصل عليها كإضافة على مرتبه الأساسي والشخصي، وبالطبع نرى أن هذه الحوافز تزيد حب الشخص لعمله وزيادة تقربه منه، فيسعى لبذل قصارى جهده في العمل، والعلاوات السنوية للعساكر كما يلي:

الرتبة والدرجة الوظيفية العلاوة السنوية بالريال السعودي الجندي 130 الجندي الأول 145 العريف 175 وكيل الرقيب 210 الرقيب 250 الرقيب الأول 300 رئيس الرقباء 360

وضحنا فيما سبق مسيرات الرواتب العسكر الجديد وهي المسيرات التي تم حدوث العديد من التغييرات فيها، فترى أنه تم رفع العديد من الرواتب المتعلقة بمختلف الرتب والعاملين في وزارة الدفاع السعودية.