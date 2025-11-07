بطولة ألمانيا: قطار بايرن يمرّ في برلين لمعادلة رقم قياسي والابتعاد بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - برلين : لم يتوقّف قطار بايرن ميونيخ حامل اللقب بقيادة مدربه البلجيكي فانسان كومباني حتى بخوضه شوطا كاملا بعشرة لاعبين أمام بطل أوروبا باريس سان جرمان الفرنسي محققا فوزه السادس عشر تواليا وفي مختلف المسابقات منذ بداية الموسم، وسيأمل في مواصلة مسيرته عندما يحل ضيفا ثقيلا على أونيون برلين السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم ساعيا إلى الابتعاد أكثر في الصدارة.

بواقعية للفريق وتألّق للحارس المخضرم مانويل نوير، تخطى بايرن مضيفه سان جرمان في العاصمة الفرنسية بعدما كان ذاق طعم الخسارة منه بثنائية نظيفة في تموز/يوليو في كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنه لعب شوطا كاملا من دون الجناح الكولومبي لويس دياس، خرج بايرن من ملعب بارك دي برانس منتصرا (2 1) بعدما كان تقدم بهدفين في الشوط الأول عبر اللاعب عينه.

وحافظ الفريق البافاري على سجله المثالي بـ16 فوزا متتاليا ضمن مختلف المسابقات وصدارة دور المجموعة الموحدة، وهو يسعى إلى الابتعاد أكثر بصدارة الدوري حيث يفصل بينه وبين ملاحقه لايبزيغ الذي يلعب مع مضيفه هوفنهايم، خمس نقاط.

ويدخل فريق كومباني مباراته المقبلة بسجل رائع أمام أونيون برلين، إذ لم يخسر أمامه في جميع المباريات الـ12، محققا ثمانية انتصارات، في أطول سلسلة من المواجهات لناد لم يخسر أمام آخر ضمن الدوري الألماني.

ويُمكن لبايرن أن يحقق فوزه العاشر في الدوري، ويعادل بذلك الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في بداية الموسم والذي حققه بنفسه في موسم 2015 2016 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويأمل الدولي سيرج غنابري أن يفكّ عقدة أونيون برلين بالذات، إذ واجهه ثماني مرات سابقا من دون أن يتمكن من التسجيل في شباكه، علما أن في رصيده أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات ضمن الـ"بوندسليغا" هذا الموسم.

وبعد لقاء سان جرمان، خرج المهاجم الإنكليزي هاري كاين من مباراتين متتاليتين مع ناديه من دون أن يهز الشباك، لأول مرة هذا الموسم، بعدما كان شارك بديلا (32 دقيقة) في الفوز على السابق على باير ليفركوزن 4 0، قبل خروجه في الدقيقة 88 أمام سان جرمان.

ويتطلع هدّاف توتنهام السابق إلى زيادة غلّته التهديفية في الدوري، حيث يتربّع على صدارة الهدافين بفارق كبير عن ملاقيه بعدما سجل 12 هدفا في انطلاقة غير مفاجئة.

لايبزيغ لمواصلة انطلاقته اللافتة

بعد خسارته الثقيلة أمام بايرن بسداسية نظيفة في افتتاح الدوري، عاد لايبزيغ ليبدأ انطلاقة جديدة لافتة محتلا المركز الثاني بعد أن حصد 22 نقطة من 24 ممكنة.

وبغياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، وجد الفريق الوقت الكافي لدمج لاعبيه الجدد.

فبعد رحيل أسماء كبيرة مثل الهولندي تشافي سيمونز والسلوفيني بنيامين شيشكو والبلجيكي لويس أوبندا في الصيف، تعاقد النادي المملوك من شركة "ريد بول" مع أكثر من اثني عشر موهبة شابة.

وتولى المدرب أولي فيرنر القيادة الفنية هذا الصيف قادما من فيردر بريمن، بعد أن أقال مدير كرة القدم في "ريد بول"، يورغن كلوب، المدرب السابق وصديقه ماركو روزه.

وقال الرئيس التنفيذي للايبزيغ يوهان بلينغه لوكالة فرانس برس وصحافيين آخرين الخميس "المدة القصيرة التي احتاج اليها الفريق ليتناغم على أرض الملعب كانت مفاجِئة نوعا ما".

وأضاف "من اللافت حقا كيف تعامل الفريق مع تلك الخسارة في المرحلة الأولى، لكنها ساعدتهم على التقارب أكثر داخل غرفة الملابس".

ويُعد الإيفواري الشاب يان ديوماند (18 عاما) أبرز الوافدين الجدد، إذ انضم مقابل 20 مليون يورو (23 مليون دولار) بعد ستة أشهر فقط في صفوف ليغانيس الإسباني، ونجح في تسجيل هدفين وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في آخر مباراتين.

وقال بلينغه "كنا نعلم أنه موهبة كبيرة ويملك عقلية قوية، (لكن) ما فاجأنا هو أنه احتاج فقط إلى بضع مباريات ليُظهر ذلك مباشرة على أرض الملعب".

وأضاف أن ديوماند سيصبح "أحد الوجوه البارزة في نادينا خلال المواسم المقبلة".

ويسعى بوروسيا دورتموند إلى تجاوز خسارته القارية الثقيلة أمام مضيفه مانشستر سيتي 1 4 والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه هامبورغ وربما الصعود إلى المركز الثاني في حال خسارة لايبزيغ الذي يتقدم عليه بنقطتين.