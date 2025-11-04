دانييلا رحمة تتألق في جلسة تصوير مميزة.. ظهرت بمراحل متقدمة في الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 01:02 مساءً - خطفت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة قلوب محبيها وجمهورها ومتابعيها؛ وذلك بعد نشر عدد من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" في أحدث ظهور لها بفستان مميز باللون الأخضر بدت من خلاله في غاية الجمال والتألق، كما أظهر تقدمها في مراحل الحمل.

دانييلا رحمة تتألق في جلسة تصوير مميزة

تصدرت الفنانة دانييلا رحمة الترند بالصور والفيديوهات الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث بدت بأشهر حملها الأخيرة. وجاءت إطلالتها في غاية الأناقة والجمال؛ حيث ارتدت فستان أخضر قصير منسدل الأكمام، واعتمدت تسريحة الشعر النصف مرفوع مع غرة أمامية على جانبي وجهها، كما تألقت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

وعلقت دانييلا على صورها قائلة: "الجو بالأردن غير"، وقد نالت مجموعة الصور هذه الإعجاب من متابعي دانييلا رحمة وزملائها بالفن ومنهم والإعلامي محمد قيس وغيره الذين أبدوا إعجابهم بدانييلا متمنين لها ولمولودها السلامة.

احتفال دانييلا رحمة وناصيف زيتون بيومي ميلادهما

وكان الفنان ناصيف زيتون احتفى مؤخرًا بيوم ميلاد زوجته الفنانة، حيث شارك على إنستغرام صورة بالأبيض والأسود جمعتهما والتقطت لهما من الخلف وهما يسيران في أحد الأماكن الطبيعية، وتبادلا من خلال تعليقاتهما على الصورة رسائل الحب. وجاءت الصورة على خلفية أغنيته الرومانسية الجديدة "إنتي وبس" التي أصدرها مؤخرًا من ضمن ألبومه الجديد "مني أنا". وأرفق الصورة بتعليق رومانسي مميز وصفها من خلاله بملكته متمنيًا لها كل السعادة وعامًا آخر أجمل، وقال في تعليقه: "عام آخر أجمل، داخليًا وخارجيًا. يوم ميلاد سعيد يا ملكتي".من جهتها قابلتتعليق زوجها ناصيف زيتون برسالة مليئة بالحب قائلة وهي تدلله بـ "ناص" متمنية أن يعيشا معًا المزيد من المغامرات في مشوارهما في الحياة، قائلة: "أحبك يا ناص إلى المزيد من المغامرات معًا".ويأتي احتفالبيوم ميلادبعد أيام قليلة من احتفالها بيوم ميلاده في 25 سبتمبر الفائت في إيطاليا حيث شاركت حينها متابعيهما بلقطات رومانسة من الحفل. وبلقطة مميزة من الاحتفال بيوم ميلاد زوجها، أطلّت الفنانة دانييلا رحمة وهي تحمل بين يديها قالبًا من الحلوى مضاءً بالشموع فيما كانت تطبع قبلة على وجه زوجها الفنان ناصيف زيتون الذي بدت السعادة واضحة على ملامح وجهه من الاحتفال الذي أعدّته له زوجته بمناسبة يوم ميلاده.

وقد تزين المكان بالبالونات ووردتين حمراوين وضعتا على الطاولة بجوار قالب الحلوى. وأرفقت دانييلا رحمة الصور والفيديوهات بعبارات مليئة بالحب لزوجها ناصيف زيتون قائلة:" نحتفل بك منذ الأمس، يوم ميلاد سعيد يا حبي، أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وللأبد". وشملت مجموعة الصور والفيديوهات هذه التي نشرتها دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام، لقطات لناصيف وهو يطفىء شموع يوم ميلاده سعيدًا بينما كانت دانييلا تمسك بيده بحب ورومانسية.

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول

ومؤخرًا شاركت الفنانةعبر حسابها على إنستغرام أول صورة لها وهي تستعرض حملها بشكلٍ واضح من خلال ظهورها بفستان أسود ضيق أبرز ملامح حملها في أشهره الأولى، في حين كانت تعتمد في السابق في إطلالاتها وصورها، الملابس الفضفاضة التي لم تكن تكشف عن حملها بطريقة بارزة. وكانت تقارير صحفية ألمحت سابقًا من دون أي تأكيد بأن نوع مولود الزوجين الشهيرينوناصيف زيتون سيكون صبيًا وسيحمل اسم الياس تيمنًا باسم والد الفنان ناصيف زيتون، الياس زيتون الذي توفي في العام 2018. وكان الفنان ناصيف زيتون يردد دومًا في لقاءاته أنه إذا رزقه الله بصبي سيطلق عليه اسم الياس. حتى أن الفنانة دانييلا رحمة باتت تلقب بـ "أم الياس" بعد أشهر قليلة من زواجها من الفنان ناصيف زيتون.

واختصرت دانييلا رحمة الحياة أنها بداخلها، وأن طفلها المرتقب ولادته يختصر كل الحياة بالنسبة إليها معلقة على الصورة: "حاسة بالحياة جواتي". وكان الفنانان ناصيف زيتون ودانييلا رحمة أعلنا منتصف الشهر الفائت على غلاف إحدى المجلات أنهم أصبحا ثلاثة في إشارة رسمية أنهما ينتظران طفلهما الأول. على الغلاف، كُتبت العبارة اللافتة: "للذي سيأخذنا إلى أماكن جديدة: نحن 3 الآن"، بينما جاء في التعليق المرفق: "يحلمان بمنزل تتردد فيه أنغام الموسيقى، وتملؤه الضحكات، وتتجذر فيه قيم اللطف والاحترام... كل ما نفعله وكل ما نحن عليه... هو من أجلك".

