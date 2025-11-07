اخبار السعوديه

حريق في اهرامات مهرجان الرياض: استر يارب

بيروت - نادين الأحمد - نشب حريق في منتزه النسيم في ، خلال الساعات الماضية، الواقع ضمن احتفالات موسم الرياض.

وقالت وزارة الدفاع المدني السعودي، على موقع إكس، أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

https://x.com/3ajel_ksa/status/1986597267353047104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986597267353047104%7Ctwgr%5Eee520cf2ab394e12733b41215ad7052895577312%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsroom.info%2F201486

