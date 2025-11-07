تابع الان خبر حريق في اهرامات مهرجان الرياض: استر يارب حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - نشب حريق في منتزه النسيم في السعودية، خلال الساعات الماضية، الواقع ضمن احتفالات موسم الرياض.

وقالت وزارة الدفاع المدني السعودي، على موقع إكس، أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

