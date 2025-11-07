تعزية خادم الحرمين وولي العهد لرئيس الفلبين بضحايا إعصار (كالمايجي)

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)

أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تعازيه ومواساته لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط البلاد.

وجاء في برقية العزاء التي بعث بها الملك المفدى: “نأسف لسماع خبر إعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط جمهورية الفلبين، والذي أسفر عن وفيات وإصابات ومفقودين. نشاطركم الألم في هذه اللحظة الصعبة، ونعبر لكم ولأسر الضحايا وللشعب الفلبيني بأحر التعازي وأصدق المواساة، نتمنى عودة المفقودين سالمين وشفاء الجرحى بسرعة وعدم رؤية مكروه مستقبلا”.

وبدوره، بعث ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الفلبيني، معبرا عن حزنه وتعاطفه مع الشعب الفلبيني في هذه الظروف الصعبة.

وأكد سمو ولي العهد في برقيته: “تلقيت ببالغ الحزن نبأ الإعصار (كالمايجي) الذي ضرب وسط الفلبين، والذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. نعرب عن تعازينا الحارة لفخامتكم ولعائلات الضحايا وللشعب الفلبيني، متمنين عودة المفقودين بسلامة وشفاء الجرحى بالسرعة الممكنة، وأن يبعد الله عنكم كل مكروه”.