رونالدو يكشف سر انتقاله للسعودية ويشكر الأمير محمد بن سلمان

وجه كريستيانو رونالدو شكره إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤكداً أنه سبب وجوده في الدوري السعودي، كما تحدث عن الهدية التي يرغب في وجودها يوم زواجه من جورجينا.

وانتقل رونالدو إلى النصر مطلع 2023، وجدد عقده الصيف الماضي لمدة موسمين.

وتشهد الرياضة السعودية تطوراً مذهلاً تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان في ضوء “رؤية السعودية 2030″، كما هو الحال بالنسبة للألعاب الإلكترونية التي توليها السعودية اهتماماً كبيراً.

وتوجه رونالدو بالشكر للأمير محمد بن سلمان، الذي كان السبب في قدومه للسعودية.

وقال رونالدو في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان: “(الألعاب الإلكترونية) إنها المستقبل، أنا سفير لهذا الحدث الكبير الذي تستضيفه السعودية كل سنة، الفضل يعود للأمير محمد بن سلمان، الذي منحني هذه الفرصة لأكون سفيراً للألعاب الإلكترونية.. إنه حدث رائع”.

وتابع: “أنا هنا في هذه البلد بفضل الأمير محمد بن سلمان طبعاً، أنا أحترمه كثيراً وأنا هنا بسببه، إنه يقوم بأشياء رائعة للبلد، خاصة في مجال الألعاب الإلكترونية”.

هدية الزواج

كشف رونالدو عن موعد زواجه من جورجينا، وهدية الزواج التي يرغب في وجودها في الحفل.

وقال رونالدو: “لم نحدد الموعد بعد، لكننا نفكر في الاحتفال به بعد كأس العالم، بوجود كأس العالم، لكننا لم نخطط للأمر بعد، فهي لا تحب الحفلات الكبيرة، وتفضل الحفلات البسيطة، لذا سأحترم اختيارها.

كما تحدث عن رونالدو عن رغبته في الوجود بجانب نجليه كريستيانو وماتيو، خاصة أن الأول بدأ رحلته مع كرة القدم.

وأضاف اللاعب البرتغالي: “أريد متابعة كريستيانو لأنه في هذه المرحلة من الحياة، يمكن أن ترتكب بعض الأفعال الساذجة، وهذا أمر طبيعي، لأنني اعتدت فعل الشيء نفسه. أريد أن أكون مع ماتيو، الذي يحب كرة القدم، أريد التركيز أكثر على أسرتي، وأكون حاضراً بينهم”.

أول ملياردير

أصبح رونالدو أول ملياردير بين لاعبي كرة قدم، وشبه الأمر بالفوز بالكرة الذهبية.

وتابع: “كنت أعلم أن هذا سيحدث، وكنت مستعداً، فقد كانت مسألة وقت فقط، وشعرت بسعادة غامرة. الأمر أشبه بالفوز بالكرة الذهبية، لأنك تحدد أهدافك. لذا بعمر 39 عاماً، وصلت إلى المليار، وأنا فخور جداً بذلك”.