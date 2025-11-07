الاقتصاد

سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-11-2025 1/2
  • سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-06 23:22PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم بنك دبي التجاري (CBD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.87 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 8.85 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا