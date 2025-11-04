بالفيديو.. كريستيانو رونالدو :" أشكر رئيسنا محمد بن سلمان أنا هنا في السعودية بفضله"

موقع الخليج 365: قال لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو أنه يقدر ما فعله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجاهه، بعد تعيينه سفيراً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان :"أريد أن أشكر رئيسنا محمد بن سلمان على هذه الفرصة".

وتابع :"أنا هنا في السعودية بفضله؛ وهو رجل أحترمه كثيرًا".