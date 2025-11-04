اخبار السعوديه

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو :" أشكر رئيسنا محمد بن سلمان أنا هنا في السعودية بفضله"

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو :" أشكر رئيسنا محمد بن سلمان أنا هنا في السعودية بفضله"

موقع الخليج 365: قال لاعب نادي النصر أنه يقدر ما فعله ولي العهد الأمير تجاهه، بعد تعيينه سفيراً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان :"أريد أن أشكر رئيسنا محمد بن سلمان على هذه الفرصة".

وتابع :"أنا هنا في بفضله؛ وهو رجل أحترمه كثيرًا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا