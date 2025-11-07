سعر سهم بنك أبوظبي التجاري (ADCB) يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 07-11-2025

تقدم قليلاً سعر سهم بنك دبي التجاري (CBD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.87 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 8.85 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط