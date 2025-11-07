العملة الرقمية FIL ترتفع بنسبة 65% خلال ساعات مدفوعة بعاملين رئيسيين: التفاصيل

سجلت العملة الرقمية (FIL) ارتفاع مفاجئ بنسبة 66% خلال الساعات الماضية، لتصل إلى 2.18 دولار، وسط أداء سلبي عام في سوق العملات الرقمية.

يأتي هذا الصعود بالتزامن مع الزخم المتزايد في قطاع البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN)، حيث برزت مشروع Filecoin كمحور رئيسي في هذا التوجه.

السبب الأول يعود إلى توسّع المشروع في خدمات التخزين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مدعوما بتقنيات مثل إثبات التكرار وإثبات حيازة البيانات (PDP)، والتي تتيح تخزين قابل للتحقق عبر الشبكة.

وقد أُدرجت “Filecoin” ضمن قائمة “FastCompany” لأبرز الابتكارات التقنية في 2024، ما عزز من الثقة في مستقبل المشروع.

.@FilFoundation and GSR Foundation support a cohort of projects that apply decentralized storage for public good.



The new infographic outlines how this collaboration funds work in science, art, and human rights through verifiable data infrastructure. pic.twitter.com/ir4COLsnoP — Filecoin (@Filecoin) November 6, 2025

أما العامل الثاني فيتمثل في التحرك الفني القوي، حيث اخترق السعر المتوسط المتحرك اليومي 50 وتجاوز نطاق تداوله السابق بين 1.29 و1.79 دولار.

ووصل إلى 2.39 دولار في جلسة الجمعة، ملامسا المتوسط المتحرك 200.

تجاوز هذا المستوى قد يفتح الباب لمزيد من المكاسب نحو أهداف عند 3 و5 دولار.

السعر حاليا في اتجاه صاعد، مدعوم بأداء أسبوعي تجاوز +40%، ويُراقب المستثمرون ما إذا كان بإمكان “Filecoin” تجاوز المقاومة الحاسمة لتأكيد موجة صعود جديدة.

اقرأ أيضا:

عملة DeAgentAI ترتفع بنسبة 730% في يوم واحد: ماذا يقف وراء هذا الصعود؟

شرح بالخطوات كيفية الإيداع عبر شبكة BEP-20 والحصول على عنوان ومحفظة BEP20 من تطبيق بينانس

