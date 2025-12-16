شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني “شهد المهندس” تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها والجمهور يتغزل: (شهودة العسولة)

Screenshot نشرت المذيعة السودانية, الحسناء, شهد المهندس, صور حديثة عبر إحدى حساباتها المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت نجمة قناة النيل الأزرق, وسودانية 24, السابقة الأضواء بإطلالتها التي ظهرت بها. صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, قامت بتداول الصور وسط تعليقات متغزلة في جمال المذيعة من متابعي الصفحات, أبرزها: (شهودة العسولة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

