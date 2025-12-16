شاهد بالصور.. دكتورة التجميل التي ذرفت الدموع وأنهارت بالبكاء بسبب مقتل فنان الدعم السريع تتجاوز الأحزان وتشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة

Screenshot تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة لدكتورة التجميل, التي ظهرت في مقطع فيديو شهير الأسبوع الماضي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن دكتورة التجميل الحسناء رواح صلاح, كانت قد ظهرت في مقطع سابق وهي تذرف الدموع وتهار بالبكاء بعد مقتل فنان الدعم السريع, إبراهيم إدريس, في معارك كردفان. رواح, تجاوزت أحزانها وظهرت في الصور المتداولة وهي تستعرض جمالها بأزياء مثيرة للجدل وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

