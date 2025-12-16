انت الان تتابع خبر السوداني يتحدث بالأرقام عن عدد الموظفين والتموينية والديون والرواتب والان مع التفاصيل
ولفت رئيس الوزراء الى أن "عدد الموظفين عام 2025 هو 4 ملايين و550 ألفا"، كاشفا أن "عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2 مليون و960 ألفاً".
وأشار السوداني الى أن 43 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية"، مردفا "4 ملايين و500 ألف اسم غير مستحق كانت تصرف لهم البطاقة التموينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "لا توجد دولة في العالم اليوم من دون ديون داخلية أو خارجية"، كاشفا أن "الدين الخارجي للعراق هو 10 مليارات و56 مليون دولار وهو الأقل بين دولة المنطقة، بينما الدين الداخلي يقتصر على نحو 34 تريليون دينار".
وبشأن سلم الرواتب، قال السوداني "هناك 34 قانوناً وقراراً خاصاً يتعلق برواتب موظفي الدولة"، مضيفا "يجب تعديل القوانين المتعلقة بالمخصصات الإضافية والتي تمثل أكثر من 60 بالمئة من الرواتب".